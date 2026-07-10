RDC : Ebuteli met en place Landila pour évaluer les engagements de l’exécutif

Comment mesurer les engagements du gouvernement au-delà des discours ? Comment permettre aux citoyens de savoir si les promesses faites se traduisent réellement en actions ? C’est à ces questions qu’Ebuteli, institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, entend désormais répondre avec Landila, une nouvelle plateforme officiellement lancée ce jeudi 9 juillet 2026 à Kinshasa.

Son nom, qui signifie « suivre » en kikongo, résume toute son ambition : placer l’action gouvernementale sous le regard permanent des citoyens.

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Longtemps, le suivi de l’exécutif était intégré à Talatala, l’outil d’Ebuteli consacré au contrôle de l’activité parlementaire. Mais face à l’intérêt grandissant du public pour les travaux de l’Assemblée nationale, cette dimension avait progressivement été reléguée au second plan. Avec Landila, Ebuteli remet désormais le gouvernement au cœur de son dispositif de veille citoyenne.

55 engagements déjà passés au crible

Bien plus qu’une simple plateforme numérique, Landila se présente comme un véritable tableau de bord de l’action gouvernementale.

Le baromètre identifie les engagements inscrits dans les documents officiels, suit leur niveau de mise en œuvre à travers les décrets adoptés, les projets lancés, les budgets exécutés et évalue les résultats obtenus dans les différents secteurs concernés.

Pour cette première phase pilote, six ministères stratégiques sont passés sous surveillance : les Mines, l’Économie nationale, le Genre, Famille et Enfant, la Justice, l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Au total, 55 engagements gouvernementaux feront l’objet d’un suivi régulier.

« Landila est le dernier-né de nos instruments de contrôle de l’action publique. Il s’inscrit dans la continuité de notre travail visant à éclairer le débat public grâce à des recherches rigoureuses, des données vérifiées et un dialogue informé entre les citoyens et les dirigeants », a expliqué le directeur exécutif d’Ebuteli, Fred Bauma.

Créer un pont entre les citoyens et les institutions

Au-delà des chiffres, Landila poursuit une ambition démocratique : renforcer la transparence et la redevabilité des institutions publiques.

Pour Ebuteli, l’objectif est de permettre aux Congolais de suivre concrètement les performances du gouvernement, de disposer d’informations fiables pour nourrir le débat public et d’encourager une culture d’évaluation permanente de l’action publique.

Fred Bauma rappelle que Landila complète désormais une série de quatre outils développés par l’organisation pour rapprocher les institutions des citoyens.

« Ces plateformes ne sont pas de simples outils numériques. Elles alimentent le débat public, favorisent le dialogue avec les institutions et contribuent à rapprocher les citoyens de ceux qui les gouvernent », a-t-il souligné.

Le lancement de Landila a également été marqué par la présentation d’une note d’analyse consacrée aux réformes législatives en RDC, avec l’ambition d’ouvrir un dialogue entre les membres du gouvernement, les parlementaires, les chercheurs et les acteurs de la société civile sur les moyens d’améliorer la mise en œuvre des politiques publiques.

Un projet soutenu par les partenaires internationaux et salué par le gouvernement

Le développement de Landila bénéficie du soutien de la Commission européenne et de la coopération suédoise, à travers l’Agence suédoise de coopération internationale pour le développement (Sida).

Présente lors de la cérémonie, Joëlle Riziki, chargée des programmes Démocratie, Droits humains et État de droit à l’ambassade de Suède en RDC, a salué une initiative qui, selon elle, renforce les valeurs démocratiques, la transparence et la participation citoyenne.

Le gouvernement congolais a lui aussi apporté son soutien à cette nouvelle plateforme. Représentant l’exécutif, la vice-ministre de l’Intérieur Eugénie Tshela Kamba a estimé que Landila constitue un outil important pour améliorer la gouvernance et accompagner les ambitions de la RDC en matière de paix, de sécurité et de développement institutionnel.

La cérémonie s’est conclue par un panel consacré à une question centrale : « Comment accélérer la mise en œuvre des réformes législatives ? ». Autour de la table figuraient notamment le ministre d’État Guy Loando Mboyo, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, le conseiller politique de la Première ministre Kayamba Tshitshi, le politologue Christian Moleka et le chercheur Ithiel Batumike.

Avec Landila, Ebuteli entend désormais transformer le suivi de l’action gouvernementale en un véritable exercice de citoyenneté. En rendant les engagements de l’exécutif plus lisibles et plus mesurables, l’institut espère contribuer à instaurer une culture de responsabilité publique où chaque promesse pourra être confrontée aux résultats obtenus.