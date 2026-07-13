Éducation : Engen DRC lance un programme de bourses scolaires pour élargir son soutien aux élèves congolais

Engen DRC, filiale du groupe Vivo Energy, renforce son engagement dans l’éducation en République démocratique du Congo. La société pétrolière a annoncé le lancement d’un programme de bourses scolaires destiné à soutenir l’excellence académique et à élargir l’accès à l’éducation à Kinshasa. L’initiative s’inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de l’entreprise. L’objectif est d’accompagner la formation de la future élite congolaise.

Depuis 2009, Engen DRC finance la scolarité de 100 élèves par an dans 4 écoles de Kinshasa. Dans un communiqué daté du 8 juillet 2026, la société dit mettre en place cette année un concours pour attribuer les bourses à un plus grand nombre d’établissements. Elle ambitionne de toucher plus d’élèves tout en appliquant des critères de sélection plus rigoureux et transparents.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ

<a href="https://adserver.cynomedia.com/www/delivery/ck.php?n=a4c6337b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE" target="_blank"> <img decoding="async" src="https://adserver.cynomedia.com/www/delivery/avw.php?zoneid=74&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a4c6337b" border="0" alt=""></a>



La bourse n’est pas seulement financière. Elle est pensée comme un package complet pour garantir de bonnes conditions d’apprentissage.

Engen DRC prend en charge l’intégralité des frais scolaires, la fourniture de matériel scolaire et les uniformes et tenues de sport.

Comme bonus, les élèves de 2ème année des Humanités des écoles retenues pourront effectuer un stage au sein d’Engen DRC. C’est une manière pour cette société pétrolière de les initier au monde professionnel et de créer un pont entre l’école et l’entreprise. Les bénéficiaires seront appelés à découvrir les métiers des hydrocarbures et développer des compétences pratiques.

Qui peut postuler ? Les critères d’éligibilité

Le programme cible uniquement le cycle secondaire et technique des écoles publiques conventionnées.

Pour être retenues, les écoles doivent justifier de résultats exemplaires aux examens nationaux au cours des 3 dernières années.

Pour les élèves, il faut avoir obtenu au moins 70% l’année scolaire précédente et réussir un test d’admission organisé dans le cadre de la bourse

Le processus se fait donc en deux temps : d’abord la sélection des écoles, puis celle des élèves.

Ci-dessous, les dates clés communiquées par Engen DRC :

– Appel à candidatures Écoles : 8 au 20 juillet 2026,

– Sélection des écoles : 21 au 25 juillet 2026,

– Appel à candidatures Élèves : 27 juillet au 8 août 2026,

– Sélection des élèves : 10 au 25 août 2026,

– Signature du protocole et remise des fournitures : 31 août 2026,

– Rentrée scolaire : 1er septembre 2026.

Les écoles intéressées doivent déposer leur dossier au siège d’Engen DRC abrité dans la ville de Kinshasa.

Avec le coût de la scolarité et du matériel qui pèse sur les ménages, les parents congolais estiment que ce type de programme privé vient en appui aux efforts engagés pour réduire les abandons scolaires.