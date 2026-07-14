Christophe Lecourtier à Kinshasa : L’AFD pose ses valises et ses ambitions pour la RDC

Ce déplacement ne laisse personne indifférent à Kinshasa. Pour la première fois depuis sa prise de fonctions en mai 2026, le directeur général du Groupe Agence française de développement (AFD), Christophe Lecourtier, a foulé le sol congolais ce lundi 13 juillet. Cette visite de trois jours marque une nouvelle étape dans la coopération entre la France et la République démocratique du Congo. Entre la lutte contre Ebola, les projets urbains et une enveloppe de près d’un demi-milliard d’euros, l’AFD confirme sa volonté d’accompagner durablement le développement du pays.

Dans le monde feutré des diplomates et des institutions financières, certaines visites revêtent une portée particulière. Celle de Christophe Lecourtier en fait partie. À peine entré en fonction, il a choisi la République démocratique du Congo pour sa première mission bilatérale. Ce choix envoie un signal fort aux autorités congolaises. En effet, la France veut accélérer ses projets et renforcer son action sur le terrain par l’intermédiaire de l’AFD.

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Une arrivée sous le signe de la santé et de la mémoire

Le programme du directeur général de l’AFD s’annonce chargé. Il prévoit des rencontres avec les autorités ainsi que plusieurs inaugurations. Toutefois, sa visite à l’Institut national de recherche biomédicale (INRB) a immédiatement donné le ton.

Mardi matin, Christophe Lecourtier s’est rendu dans cette institution de référence. Le professeur Jean-Jacques Muyembe, figure mondiale de la virologie, l’y a accueilli.

« C’est vraiment pour moi un honneur de rencontrer le professeur Jean-Jacques Muyembe, qui est très célèbre sur tous les continents », a déclaré Christophe Lecourtier.

Il s’est également rendu dans ce centre où les chercheurs combattent la 17ᵉ épidémie d’Ebola. L’INRB joue un rôle majeur pour la RDC. De plus, il protège l’Afrique, l’Europe et le reste du monde. « Ce rôle de sentinelle, vous le jouez finalement pour nous tous », a insisté le directeur général. Il a aussi salué le travail de séquençage et de prévention réalisé par les équipes congolaises.

500 millions d’euros et un nouveau bâtiment pour l’INRB

Cette visite ne s’est pas limitée à une séquence protocolaire. Au contraire, elle a mis en valeur plus de quarante ans de coopération entre la France et l’INRB.

Christophe Lecourtier a également confirmé la construction prochaine d’un nouveau bâtiment administratif. Les plans de ce projet sont déjà prêts. « J’espère que l’année prochaine, il sera construit », a-t-il déclaré. Il a ainsi réaffirmé la volonté de poursuivre cette coopération.

Par ailleurs, l’engagement financier de l’AFD en RDC atteint un niveau important. Le groupe prévoit jusqu’à 500 millions d’euros pour la période 2022-2025. Ces financements concernent notamment l’aménagement urbain, la voirie, le développement territorial, l’eau et l’assainissement.

En outre, l’AFD a mobilisé près de 80 millions d’euros pour le secteur de la santé au cours de la dernière période.

Une coopération qui dépasse la simple relation bilatérale

Le professeur Jean-Jacques Muyembe a salué cette visite. « C’est un grand honneur que Christophe Lecourtier commence sa mission par la visite de l’INRB. Cela veut dire qu’il y a vraiment des liens très forts », a-t-il affirmé.

Il a ensuite appelé au renforcement du réseau de laboratoires sur l’ensemble du territoire congolais.

Pour Christophe Lecourtier, cette mission porte également un message destiné à la communauté internationale. « Dans ce monde d’aujourd’hui, qu’il s’agisse des enjeux climatiques ou des enjeux de santé, nous sommes tous les citoyens d’une même planète, confrontés aux mêmes risques et avec l’exigence absolue de travailler ensemble. »

Enfin, la rencontre s’est achevée sur une note symbolique. Le directeur général de l’AFD a reçu les vœux de l’INRB à l’occasion de la fête nationale française du 14 juillet. Ce geste illustre la solidité des relations entre les deux partenaires. Pendant trois jours, Kinshasa devient ainsi le cœur d’une coopération qui entend construire l’avenir.