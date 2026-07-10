Ebola en RDC : quatre vaccins prometteurs pourraient tout changer dans trois mois

Au cœur de la riposte contre Ebola, une nouvelle porte s’entrouvre. Alors que la République démocratique du Congo poursuit son combat contre la 17ᵉ épidémie du virus, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) annonce des avancées qui pourraient changer le cours de la lutte.

En mission à Bunia, dans la province de l’Ituri, principal épicentre de l’épidémie, le Directeur exécutif du Programme de gestion des urgences sanitaires de l’OMS, Dr Chikwe Ihekweazu, a révélé ce jeudi 9 juillet 2026 que quatre candidats vaccins contre la souche Bundibugyo poursuivent actuellement leurs essais cliniques avec des résultats jugés encourageants.

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Si le calendrier scientifique est respecté, ces vaccins pourraient être disponibles dans environ trois mois, offrant un nouvel espoir aux équipes médicales et aux populations exposées.

Des essais prometteurs, mais la vigilance reste de mise

Pour l’OMS, cette avancée est le fruit d’une mobilisation internationale sans précédent des chercheurs et des partenaires scientifiques engagés dans la lutte contre Ebola.

« Les essais cliniques des quatre vaccins se poursuivent de manière satisfaisante. Si les résultats restent conformes aux attentes, nous pourrions disposer de ces vaccins dans environ trois mois », a déclaré le Dr Chikwe Ihekweazu.

Même si cette perspective nourrit l’optimisme, les autorités sanitaires rappellent que la riposte ne peut pas attendre l’arrivée de ces nouveaux outils. La bataille contre Ebola continue chaque jour sur le terrain grâce aux mécanismes déjà en place.

L’OMS appelle les communautés à rester mobilisées

En attendant la validation définitive des vaccins, l’Organisation mondiale de la Santé insiste sur l’importance des mesures de prévention qui ont déjà permis de limiter la propagation du virus lors des précédentes flambées.

La détection rapide des cas, le suivi rigoureux des personnes contacts, l’isolement des malades et l’organisation d’enterrements dignes et sécurisés demeurent les piliers de la stratégie actuelle.

« Les vaccins représentent un immense espoir, mais la riposte continue aujourd’hui avec les outils dont nous disposons déjà. La vigilance des communautés demeure essentielle », a rappelé le responsable de l’OMS.

Une épidémie qui continue de frapper l’Ituri

Malgré les progrès enregistrés dans la prise en charge des patients, l’épidémie reste particulièrement préoccupante.

Selon les dernières données officielles, la RDC totalise 1 759 cas confirmés, 600 décès et près de 750 personnes guéries depuis le début de cette 17ᵉ flambée d’Ebola. La province de l’Ituri demeure le principal foyer de transmission, où les équipes sanitaires poursuivent leurs interventions dans un contexte souvent marqué par des défis logistiques et sécuritaires.

L’arrivée potentielle de ces quatre vaccins contre la souche Bundibugyo pourrait constituer un tournant majeur dans la riposte. Si les essais cliniques confirment leur efficacité, la RDC disposerait d’un nouvel arsenal pour contenir une maladie qui, depuis plusieurs décennies, met régulièrement à l’épreuve son système de santé et la résilience de ses communautés.