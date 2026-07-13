À l’ONU, la RDC lance une réflexion internationale sur la gouvernance des ressources naturelles au service de la paix ce lundi 13 juillet

Sous sa présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, la République démocratique du Congo ouvre ce lundi 13 juillet 2026 une réflexion internationale de haut niveau sur la gouvernance des ressources naturelles. La réunion, organisée selon la formule « Arria », sera présidée par la ministre Congolaise des Affaires Étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner. Elle vise à faire des minerais stratégiques non seulement un moteur de croissance, mais aussi un instrument de prévention des conflits et de consolidation de la paix.

Au siège de l’ONU, Kinshasa va plaider pour un cadre mondial plus cohérent fondé sur la traçabilité, la transparence et une meilleure répartition des bénéfices.

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Placée sous le thème : « La lacune normative concernant les ressources naturelles et la paix : fondements et perspectives », cette rencontre réunit les membres du Conseil de sécurité, les États membres, les organisations régionales, les partenaires internationaux, la société civile, le monde académique et le secteur privé. L’objectif est d’examiner les perspectives d’un cadre normatif plus cohérent pour la gouvernance des ressources naturelles.

Si de nombreux mécanismes de traçabilité, de diligence raisonnable et de lutte contre le financement des conflits existent déjà, ils restent fragmentés et insuffisamment articulés. La RDC propose en effet de combler cette lacune en articulant davantage gouvernance des ressources, paix et sécurité internationales. Pour Kinshasa, les ressources ne doivent plus être vues uniquement comme des facteurs de conflit, mais aussi comme des leviers de stabilité.

Des minerais stratégiques au centre des tensions mondiales

L’initiative intervient dans un contexte marqué par une demande mondiale croissante en minerais critiques comme le cobalt, le cuivre, le lithium et le coltan, et par la persistance de conflits alimentés par l’exploitation illicite. La RDC, premier producteur mondial de cobalt et acteur majeur pour de nombreux minerais stratégiques, veut porter une approche plus harmonisée. Celle-ci serait fondée sur quatre piliers : la transparence, la traçabilité, la responsabilité partagée et une répartition plus équitable des bénéfices issus de l’exploitation.

« L’ambition est que les États producteurs comme l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement en tirent profit », a précisé l’État Congolais. En outre, c’est une manière pour lui de reprendre la main sur le récit international autour de ses ressources et de proposer des solutions concrètes au lieu de subir les diagnostics extérieurs.

Un temps fort de la présidence congolaise à l’ONU

Cette réunion constitue l’un des temps forts de la présidence congolaise du Conseil de sécurité pour le mois de juillet 2026. Elle s’inscrit dans une séquence diplomatique qui culminera le 22 juillet 2026 avec un débat public de haut niveau présidé par le Président Félix Tshisekedi. Le thème retenu est : « La gouvernance des ressources naturelles, fondement de la paix, de la sécurité et de la prospérité ».

En portant ce sujet au plus haut niveau, la RDC entend démontrer que la gestion responsable des ressources naturelles peut jouer un rôle direct non seulement dans le développement économique, mais aussi dans la prévention des conflits. C’est un plaidoyer pour un multilatéralisme plus efficace et plus juste.

Par cette initiative, la République démocratique du Congo réaffirme son engagement en faveur d’un ordre international où les ressources naturelles ne sont plus seulement perçues comme des sources de tensions.

La vision portée par Kinshasa est celle d’un développement durable et d’une prospérité partagée, où la gouvernance responsable devient la norme. Le message est adressé autant aux partenaires qu’aux investisseurs : la paix et la stabilité passent aussi par une gestion équitable des richesses du sous-sol.

Avec cette démarche, la RDC cherche à transformer la contrainte de ses ressources en opportunité diplomatique et à imposer un nouveau standard international.