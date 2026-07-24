Kinshasa : Contrôle technique obligatoire dès le 10 août 2026, la RFCK lance un bouclage général

Sur instruction du Gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, la Régie des Fourrières et du Contrôle Technique des Véhicules de Kinshasa (RFCK), va lancer à partir du lundi 10 août 2026 une opération d’envergure de vérification technique des véhicules et des motos.

Cette nouvelle mesure fait suite au communiqué du 8 juillet 2026. Ce premier texte accordait 30 jours de passage volontaire dans les centres agréés. La RFCK rappelle qu’il ne reste désormais plus que 15 jours « non renouvelables » pour se mettre en conformité. L’objectif est d’obliger tous les usagers de la route à respecter les normes en vigueur.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ

<a href="https://adserver.cynomedia.com/www/delivery/ck.php?n=a4c6337b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE" target="_blank"> <img decoding="async" src="https://adserver.cynomedia.com/www/delivery/avw.php?zoneid=74&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a4c6337b" border="0" alt=""></a>



Bien plus, le but de cette opération est de vérifier la conformité des engins en circulation afin de renforcer la sécurité routière et d’améliorer la mobilité urbaine. À Kinshasa, le parc automobile est vieillissant et les accidents liés aux défaillances mécaniques sont fréquents.

Dans une mégapole de plus de 17 millions d’habitants, le contrôle technique devient un levier essentiel pour réduire les risques et désengorger les axes routiers. En ciblant aussi les motos, la RFCK veut couvrir l’ensemble des moyens de transport qui structurent la ville.

La Régie des Fourrières et du Contrôle Technique des Véhicules de Kinshasa veut éviter les retards de dernière minute. En effet, l’autorité provinciale exhorte les propriétaires à anticiper et à se présenter dans les centres agréés avant la date butoir.

« Aucune dérogation ne sera accordée », préviennent les autorités compétentes, indiquant qu’un déploiement systématique est prévu sur toute l’étendue de la capitale pour intercepter les véhicules et motos non contrôlés.