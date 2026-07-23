Les médecins suspendent leur grève et reprennent le chemin des hôpitaux

Après plusieurs semaines de tension dans les structures sanitaires publiques, un souffle de répit se dessine dans le secteur de la santé en République démocratique du Congo. À Kinshasa, le Syndicat Libre des Médecins (SYLIMED) a décidé de suspendre son mouvement de grève pour une durée de deux semaines.

La trêve, annoncée du 23 juillet au 6 août 2026, doit permettre au gouvernement de concrétiser les engagements pris lors des négociations avec le banc syndical. Pendant cette période, les médecins sont appelés à reprendre le travail, alors que la population attend le retour à un fonctionnement normal des services de santé publics.

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Mais derrière cette suspension, une question demeure : le gouvernement parviendra-t-il à transformer les promesses en résultats concrets avant la fin de la trêve ?

Le SYLIMED donne deux semaines au gouvernement

La décision est tombée après une réunion du Bureau national du SYLIMED avec les responsables syndicaux et plusieurs représentants provinciaux, organisés en visioconférence.

Au cœur des discussions : l’avenir de la grève déclenchée depuis le mois de juin par les médecins du secteur public pour réclamer de meilleures conditions de travail et l’amélioration de leur situation professionnelle.

Après avoir examiné les avancées enregistrées dans les négociations avec le gouvernement, le syndicat a choisi de faire un geste à son tour.

Le SYLIMED a ainsi annoncé une trêve de deux semaines, du jeudi 23 juillet au jeudi 6 août 2026. L’objectif est de donner au gouvernement le temps nécessaire pour concrétiser les engagements pris.

À travers son communiqué, le syndicat a également appelé l’ensemble de ses membres à reprendre leurs activités dès le 23 juillet afin de répondre aux besoins de la population.

À l’issue de cette période, le SYLIMED promet d’évaluer la situation avant de prendre une position définitive.

Paie complémentaire, alignement de 800 médecins : les avancées saluées

Pour justifier cette suspension temporaire, le syndicat met en avant plusieurs avancées obtenues au cours des négociations.

La première concerne la rémunération. Selon le SYLIMED, la paie complémentaire aurait été intégrée à la paie ordinaire. Certains médecins auraient déjà pu constater cette évolution sur leurs fiches de paie du mois de juillet 2026.

Autre point présenté comme une avancée : l’alignement de 800 médecins au troisième trimestre 2026. Un chiffre supérieur aux 200 médecins initialement annoncés.

Le syndicat a salué l’implication du ministre de la Santé dans le suivi de ce dossier.

La mise en grade et la mécanisation des médecins figurent également parmi les revendications examinées. Sur ces questions, le gouvernement aurait informé les représentants syndicaux de l’état d’avancement des dossiers.

Selon le communiqué, les documents seraient déjà prêts. Le SYLIMED dit désormais compter sur la volonté des autorités pour concrétiser ces engagements.

Une trêve sous surveillance avant le prochain verdict

La reprise du travail ne signifie donc pas la fin définitive du bras de fer entre les médecins et le gouvernement.

Elle ressemble davantage à une période d’observation. Pendant deux semaines, les médecins vont reprendre leurs activités tandis que le syndicat suivra de près la mise en œuvre des engagements annoncés.

Cette décision intervient après plusieurs semaines de grève dans les hôpitaux publics, un mouvement qui avait fortement perturbé le fonctionnement des structures sanitaires et suscité l’inquiétude des patients.

Le 17 juillet 2026, le gouvernement congolais et les syndicats des médecins avaient signé un procès-verbal d’accord ouvrant la voie à la suspension de la grève nationale.

Désormais, le calendrier est fixé. Jusqu’au 6 août, le SYLIMED laisse une nouvelle chance au dialogue.

Mais à l’issue de cette trêve, les actes pèseront davantage que les promesses. Pour les médecins comme pour les patients, l’enjeu est désormais clair : faire en sorte que les engagements pris à la table des négociations se traduisent enfin par des changements visibles dans les hôpitaux publics.