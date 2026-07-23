Lubumbashi : un marché central ultramoderne de trois niveaux va remplacer le marché Mzee Kabila

À Lubumbashi, le visage du commerce pourrait bientôt changer. Dans une ville en pleine croissance démographique, l’actuel marché central Mzee Kabila, plus connu sous le nom de marché Lunsonga, s’apprête à céder sa place à une infrastructure plus moderne et adaptée aux nouvelles réalités urbaines.

L’annonce a été faite jeudi par Martin Kazembe, gouverneur intérimaire du Haut-Katanga. Le projet prévoit la démolition de l’actuel marché et la construction d’un nouveau complexe commercial répondant aux standards internationaux.

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Derrière cette décision, les autorités provinciales veulent répondre à un double défi : accompagner l’expansion de Lubumbashi tout en s’attaquant au développement des marchés pirates qui occupent progressivement les espaces publics.

Trois niveaux et un parking de 300 véhicules

Le marché Mzee Kabila n’aura bientôt plus le même visage. Selon le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, l’infrastructure actuelle ne correspond plus à la taille et aux besoins d’une ville qui a connu une forte croissance démographique.

Le futur marché devrait ainsi s’élever sur trois niveaux et disposer d’un parking pouvant accueillir jusqu’à 300 véhicules.

« L’actuel marché central Mzee Kabila de Lubumbashi, communément appelé marché Lunsonga, doit être détruit et remplacé par un marché répondant aux standards internationaux », a déclaré Martin Kazembe.

Le projet, déjà inscrit au budget de l’année en cours, devrait entrer prochainement dans sa phase opérationnelle. Les travaux sont annoncés comme imminents.

Pour les autorités, cette transformation doit permettre de créer un espace commercial mieux organisé, plus adapté aux flux de marchandises et de clients, mais aussi de contribuer à la lutte contre le phénomène des marchés pirates.

Les commerçants au cœur du projet

La modernisation du marché ne se limitera toutefois pas aux travaux de construction. Une commission de suivi travaille déjà sur les modalités concrètes du projet.

Au cours d’une séance de travail avec l’autorité provinciale, les membres de cette commission se sont penchés sur le démarrage effectif du chantier, mais aussi sur l’identification et l’encadrement des commerçants actuellement installés sur le site.

L’objectif est de préparer leur réinstallation dans le futur marché une fois les travaux achevés.

Pour Georges Mbambuni, ministre provincial de l’Économie, cette étape est essentielle pour éviter que la modernisation de l’infrastructure ne se traduise par une rupture dans les activités commerciales.

De son côté, la députée provinciale Sorel Tshikala, membre de la commission, a appelé à accompagner le projet, qu’elle considère comme une opportunité pour améliorer les infrastructures de la province du Haut-Katanga.

Le marché de Kenya également dans le viseur

Le projet de modernisation ne s’arrête pas au marché Mzee Kabila.

Dans sa volonté de transformer les infrastructures urbaines, le gouvernement provincial du Haut-Katanga prévoit également la modernisation du marché central de la commune de Kenya.

Devenu saturé au fil des années, ce marché est également confronté à d’importants problèmes d’insalubrité.

Cette série de projets s’inscrit dans une ambition plus large affichée par les autorités provinciales : adapter les infrastructures commerciales à la croissance de Lubumbashi et améliorer le cadre de vie des habitants.

Ainsi, derrière la construction d’un marché de trois niveaux et d’un parking de 300 places, c’est une nouvelle vision de l’espace commercial qui se dessine.

À Lubumbashi, les autorités veulent désormais tourner la page des infrastructures dépassées et offrir aux commerçants comme aux consommateurs des espaces capables de répondre aux exigences d’une métropole en pleine expansion.