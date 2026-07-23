Enseignement Supérieur et Universitaire : La cérémonie officielle de clôture de l’année académique 2025-2026 reportée au 8 août 2026

La cérémonie officielle de clôture de l’année académique 2025-2026 est reportée au samedi 8 août 2026. La décision a été annoncée par le ministère de l’Enseignement Supérieur, Universitaire, Recherche Scientifique et Innovations (ESURSI). La rencontre nationale se tiendra à l’Université de Kinshasa et sera présidée par la ministre de tutelle.

D’après une note circulaire, la ministre Marie-Thérèse Sombo Ayanne Safi Mukuna justifie ce réaménagement du calendrier par une contrainte gouvernementale. Le Président de la République, Félix Tshisekedi, a convoqué un Conseil des ministres le 31 juillet 2026, date initialement prévue pour la clôture.

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De ce fait, le ministère a préféré décaler pour permettre la présence des autorités sectorielles et garantir l’éclat de l’événement. Bien plus, ce report montre la volonté de donner à la clôture une portée nationale et institutionnelle.

Si l’activité se tiendra à l’Université de Kinshasa (UNIKIN), elle réunira en même temps les Présidents des Conférences des Chefs d’Établissements, les Chefs d’Établissements publics et privés, ainsi que les membres des Comités de Gestion. Bilan de l’année, perspectives et remise de distinctions seront au menu du jour.

Seule la cérémonie officielle nationale est concernée par le report. Toutefois, les universités et instituts supérieurs qui avaient déjà fixé leur clôture au 31 juillet 2026 peuvent garder leurs dates. Ils sont invités à poursuivre leurs activités selon leur calendrier interne.

Par ailleurs, le ministère demande à tous les responsables du secteur de s’aligner. L’objectif est d’assurer une organisation harmonieuse et coordonnée, éviter les chevauchements et présenter un front uni à la fin de l’année académique.