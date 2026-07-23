Minerais de la RDC : le plaidoyer de Guterres relance la colère contre l’inaction internationale

À New York, les mots d’Antonio Guterres ont résonné avec une intensité particulière à des milliers de kilomètres de là, en République démocratique du Congo. Alors que l’Est du pays continue de vivre au rythme des violences armées et des trafics de minerais, le secrétaire général des Nations unies a une nouvelle fois pointé du doigt un mal qui ronge les zones de conflit : l’exploitation illégale des ressources naturelles.

Son message est clair. Il faut couper les groupes armés et les réseaux criminels de leurs sources de financement. Mais en RDC, ce nouvel appel soulève une question devenue presque incontournable : combien de fois la communauté internationale dénoncera-t-elle le problème avant de passer réellement à l’action ?

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Car depuis des années, Kinshasa alerte sur le pillage de ses richesses minières. Des alertes répétées, des rapports, des condamnations diplomatiques… mais sur le terrain, la violence persiste et les minerais continuent d’alimenter un commerce opaque.

À New York, Guterres pointe le lien entre minerais et conflits

Mercredi 22 juillet 2026, lors de la 10 200ᵉ séance du Conseil de sécurité des Nations unies, Antonio Guterres a placé la question des ressources naturelles au cœur de son intervention.

Le secrétaire général de l’ONU a appelé la communauté internationale à s’attaquer directement aux circuits qui permettent aux groupes armés et aux réseaux criminels de tirer profit des richesses naturelles.

Pour lui, le constat ne souffre plus de débat : tant que ces réseaux continueront à générer des revenus grâce à l’exploitation clandestine des ressources, les conflits risqueront de se prolonger.

« Nous devons priver les groupes armés et les réseaux criminels des revenus qui attisent des conflits qui n’ont que trop duré », a déclaré Antonio Guterres.

Le chef de l’ONU a également souligné que le contrôle des ressources naturelles transforme profondément les conflits, depuis leurs origines jusqu’à leur déroulement et leur issue.

Un discours qui, forcément, trouve un écho particulier en RDC. Le pays possède certaines des ressources minières les plus convoitées au monde. Pourtant, dans plusieurs régions, cette richesse reste paradoxalement associée à l’instabilité, à la pauvreté et aux violences.

Dans l’Est congolais, les minerais au cœur d’une guerre qui s’éternise

Au Nord-Kivu, au Sud-Kivu et en Ituri, la terre ne livre pas seulement ses minerais. Elle nourrit aussi les rivalités, les trafics et les convoitises.

Depuis des années, l’exploitation artisanale de certaines zones minières échappe en partie au contrôle de l’État. Des groupes armés et des réseaux économiques sont régulièrement accusés de tirer profit de cette situation.

Pour les autorités congolaises, une partie des minerais extraits clandestinement quitte ensuite le pays par des circuits de contrebande. Kinshasa accuse notamment le Rwanda de soutenir des mouvements armés actifs dans l’Est et de profiter du trafic des minerais provenant de cette région.

Kigali rejette fermement ces accusations et soutient que les minerais exportés par le Rwanda proviennent d’une exploitation légale et contrôlée.

Au-delà de cette bataille d’accusations, une réalité demeure : le lien entre exploitation des ressources naturelles et conflits reste l’un des dossiers les plus sensibles de la région des Grands Lacs.

Face à cette situation, la RDC n’a cessé de multiplier les appels à l’aide auprès de la communauté internationale. Dans les enceintes diplomatiques, Kinshasa réclame depuis plusieurs années des mesures plus fermes contre ceux qui, selon les autorités congolaises, contribuent à alimenter l’insécurité.

Pour le gouvernement congolais, le temps des simples condamnations semble révolu.

De la parole aux actes : le grand test pour la communauté internationale

C’est ici que le discours d’Antonio Guterres prend une dimension particulière.

Son appel remet indirectement sur la table une vieille interrogation congolaise : à quoi servent les alertes internationales si elles ne débouchent pas sur des décisions capables de changer la réalité sur le terrain ?

À Kinshasa, certains observateurs estiment que la multiplication des déclarations sans conséquences concrètes risque d’éroder progressivement la confiance envers les institutions multilatérales.

La question est donc désormais de savoir si les appels de l’ONU peuvent se transformer en mesures concrètes. Cela pourrait passer par des sanctions ciblées, un renforcement de la traçabilité des minerais, une lutte plus efficace contre les réseaux financiers des groupes armés ou encore une responsabilisation accrue des acteurs impliqués dans les circuits commerciaux illicites.

Mais le défi est immense. Le commerce des minerais dépasse largement les frontières de la RDC. Il implique des groupes armés, des réseaux criminels, des négociants, des entreprises et des chaînes internationales d’approvisionnement.

Et alors que le monde se lance dans une course effrénée aux minerais stratégiques nécessaires aux technologies numériques et à la transition énergétique, les richesses congolaises attirent plus que jamais les convoitises.

La RDC se retrouve ainsi au centre d’un paradoxe : ses minerais sont indispensables à l’économie mondiale de demain, mais leur exploitation peut aussi contribuer à financer les conflits d’aujourd’hui.

Le plaidoyer d’Antonio Guterres vient donc raviver un débat que Kinshasa porte depuis longtemps. Mais pour les autorités congolaises, l’heure n’est plus aux promesses.

Car derrière les discours prononcés dans les grandes salles de New York, une question continue de hanter la RDC : quand ses richesses naturelles cesseront-elles d’être le carburant des conflits pour devenir enfin le moteur de son développement ?