Ebola : quatre patients guéris à Logo, les autorités appellent à une prise en charge précoce

Une lueur d’espoir apparaît dans la lutte contre la maladie à virus Ebola en Ituri. Quatre patients pris en charge au Centre de traitement Ebola de Logo, dans le territoire de Mahagi, ont été officiellement déclarés guéris, illustrant l’efficacité d’une prise en charge rapide face à cette maladie hautement dangereuse.

Cette annonce, faite par les autorités sanitaires, intervient alors que la surveillance épidémiologique se poursuit dans cette partie du nord-est de la République démocratique du Congo afin de contenir la propagation du virus.

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Une prise en charge rapide qui sauve des vies

Pour le Dr Jean-Paul Uvoyo Ulangi, conseiller national santé de Malteser International en RDC, cette nouvelle confirme que la maladie peut être vaincue lorsque les patients consultent dès l’apparition des premiers symptômes.

Le responsable sanitaire a appelé la population à éviter l’automédication ou le maintien à domicile en cas de signes suspects, soulignant que l’accès rapide à une structure spécialisée augmente considérablement les chances de guérison.

Il a également rendu hommage au personnel médical engagé dans la riposte, saluant son professionnalisme et son dévouement auprès des malades.

Le médecin directeur de l’Hôpital général de référence de Logo, Dr Thomas Eneko, a confirmé la guérison des deux derniers patients encore hospitalisés. Il a, par ailleurs, remercié les partenaires impliqués dans la réponse sanitaire, notamment Malteser International, pour son soutien au fonctionnement du Centre de traitement Ebola.

Le témoignage d’une survivante pour briser la peur

Parmi les personnes déclarées guéries figure une survivante qui a livré un témoignage particulièrement poignant.

Elle a raconté avoir perdu plusieurs membres de sa famille à Bunia, expliquant que les délais d’obtention des résultats d’analyses avaient retardé la prise en charge de certains malades.

Selon elle, la rapidité des soins reçus au Centre de traitement Ebola de Logo a joué un rôle déterminant dans son rétablissement.

Elle a ainsi invité les populations à ne pas craindre les centres spécialisés et à consulter sans attendre dès les premiers symptômes.

La vigilance reste de mise après plusieurs décès

Malgré ces guérisons encourageantes, les autorités sanitaires restent en état d’alerte.

Elles signalent que quatre décès ont été enregistrés parmi des personnes originaires d’Alagi, identifiées comme contacts d’un cas confirmé en provenance de la région minière de Kudinywara, avec des liens épidémiologiques vers Pluto et Bunia.

Face à cette situation, les équipes sanitaires poursuivent les activités de surveillance, le suivi des contacts et les campagnes de sensibilisation communautaire afin de détecter rapidement de nouveaux cas et de limiter la propagation du virus.

Si ces quatre guérisons constituent un motif d’espoir, les autorités rappellent que la lutte contre Ebola repose avant tout sur la détection précoce des cas, une prise en charge rapide et le respect strict des mesures de prévention.