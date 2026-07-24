Ituri : Judith Suminwa à Bunia pour évaluer la riposte contre l’épidémie d’Ebola

Dans le cadre de sa mission dans l’espace Grande Orientale, la Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka, est arrivée jeudi 23 juillet 2026 à Bunia, dans la province de l’Ituri. Épicentre de la 17e épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo, la ville accueille la Cheffe du Gouvernement pour évaluer la réponse sanitaire, soutenir les familles touchées et encourager les équipes mobilisées sur le terrain.

Dès son arrivée, Judith Suminwa a présidé une réunion de travail avec le comité provincial de sécurité, les responsables sanitaires et les partenaires nationaux et internationaux pour faire le point sur la situation épidémiologique et sécuritaire.

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« J’avais dit que je ne peux pas aller à Kisangani sans arriver à Bunia. Je suis venue faire le même constat ici, soutenir la population, montrer que le Gouvernement est avec vous », a souligné la patronne de l’équipe gouvernementale congolaise.

Dans une zone marquée par l’insécurité et les déplacements de populations, la présence de l’exécutif national tient à renforcer la confiance des communautés.

Dans la foulée, la Première Ministre a passé en revue l’ensemble du dispositif de riposte. Trois volets ont été examinés, à savoir le dépistage, le traitement et la prise en charge des malades. L’accent a aussi été mis sur les défis d’accès aux zones touchées, rendues difficiles par l’insécurité.

Pour faire face à l’urgence, le Gouvernement avait déjà débloqué 50 millions de dollars américains. Judith Suminwa a insisté sur le suivi rigoureux de l’utilisation de ces fonds. À l’en croire, l’enjeu est d’accélérer les interventions et de garantir que chaque dollar serve à sauver des vies.

C’est depuis mi-mai dernier que la République démocratique du Congo fait face à une nouvelle flambée du virus Ebola en Ituri. Depuis 1976, le pays a déjà géré 16 épidémies. Le Gouvernement veut éviter que la 17e ne s’étende partout à travers le territoire national.

En effet, la stratégie repose sur 4 piliers principaux, notamment la surveillance, la vaccination ciblée, la prise en charge et la communication de proximité. C’est dans ce contexte que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le ministère Congolais de la Santé et l’Institut National des Recherches Biomédicales (INRB) travaillent en synergie avec les autorités provinciales. L’expérience acquise doit servir à éradiquer rapidement le virus et à protéger les populations frontalières.

D’après les sources de la primature, les prochaines destinations de Judith Suminwa sont Rwampara et Mongwalu. Sur place, il sera aussi question de renforcer la coordination des interventions et de s’assurer de la bonne application des mesures.

Cette tournée traduit la volonté du Gouvernement Congolais de piloter la riposte depuis les zones les plus affectées. L’État intensifie sa présence, mobilisé et déterminé à mettre fin à cette épidémie.