Un festival de buts en finale : Conor McGregor a placé un pari de 100 000 USD sur la finale du Tournoi planétaire

Le roi de l’UFC et ambassadeur de la marque mondiale de paris 1xBet, Conor McGregor, a placé un pari de 100 000 USD sur le match de foot le plus attendu de l’année.

Dans quelques heures seulement, au MetLife Stadium à East Rutherford, se jouera la finale du Tournoi planétaire, où l’Argentine, championne en titre, tentera de défendre son trophée face à l’Espagne, la meilleure équipe d’Europe.

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Le monde entier aura les yeux rivés sur ce match, et Conor McGregor a mis le feu aux poudres en pariant de 100 000 USD sur une victoire de l’Argentine 3-2. Le combattant irlandais est devenu le premier champion simultané de deux catégories de poids dans l’histoire de l’UFC — il sait donc ce que c’est que de viser grand. Si son pari se réalise, sa cote de 36 transformera ses 100 000 USD en 3 600 000 USD !

Les « Albicelestes » sont prêts à se battre pour leur pays et croient au génie de Lionel Messi, devenu à plusieurs reprises l’artisan de remontées incroyables pour sa sélection tout au long du tournoi américain. À 39 ans, il figure parmi les meilleurs buteurs de la compétition et a toutes ses chances de décrocher son 9ᵉ Ballon d’Or.

Miser sur un festival de buts dans un match où la moindre erreur coûte cher, c’est un pronostic osé. Mais l’Espagne et l’Argentine ont déjà prouvé tout au long du tournoi qu’elles sortent du lot. La Roja a roulé sur ses adversaires, n’encaissant qu’un seul but sur tout le championnat, tandis que les intraitables Argentins se sont imposés comme les rois des dernières minutes, renversant plusieurs fois des matchs qui semblaient perdus. Ces deux grandes équipes s’affrontent maintenant en finale pour le titre de champion du monde.

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