Mondial 2026 : L’Argentine crucifie l’Angleterre 2-1 dans une demi-finale de légende

L’Argentine s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde 2026 ce mercredi 15 juillet. Au terme d’un match fou et d’une intensité rare, l’Albiceleste a renversé l’Angleterre 2-1, avec un but décisif inscrit à la 90e minute +2. Un scénario digne des plus grandes demi-finales de l’histoire, où la tension, le talent et la dramaturgie se sont mêlés jusqu’au dernier souffle. Les Three Lions, pourtant devant au score, ont vu leurs rêves s’envoler sur un ultime coup de théâtre.

Dès l’entame, le ton a été donné. Deux nations au football opposé, deux philosophies qui se sont répondues coup pour coup. L’Angleterre, pragmatique et verticale, a choisi de procéder par transitions rapides. L’Argentine, elle, a imposé sa maîtrise avec 64% de possession et 14 tirs au total. La rencontre s’est décantée à la 55e minute. Sur une action limpide, A. Gordon a trompé le portier argentin et offert l’avantage aux anglais. Le Stade a alors vibré, convaincu de voir les Lions rugir jusqu’au bout.

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L’Angleterre avait parfaitement verrouillé les espaces. Avec seulement 36% de possession mais 3 tirs cadrés sur 6 tentatives, elle appliquait un plan chirurgical. Mais en Coupe du Monde, mener contre l’Argentine de Lionel Messi n’est jamais une garantie.

L’Albiceleste met le siège et trouve la faille

Piquée au vif, l’Argentine a alors haussé le curseur. Sous l’impulsion de son milieu, elle a installé un siège méthodique dans le camp anglais. Les vagues se sont succédées, les combinaisons se sont faites plus tranchantes. La récompense est arrivée à la 85e minute. Fernández, d’une frappe précise, est venu punir une défense qui reculait trop. 1-1. Le match basculait. Tout allait dans le sens des prolongations. C’était sans compter sur le tempérament argentin, cette capacité à croire jusqu’au bout que le destin pouvait basculer.

Avec une nette domination, l’Argentine a logiquement fini par faire céder la muraille anglaise. C’était la loi des nombres et la loi du courage.

Le coup de grâce à la 90+2′ et une explosion Albiceleste

Et puis vint ce temps additionnel qui restera dans les annales. À la 90e minute +2, sur une dernière offensive de Messi, L. Martínez surgit. D’un geste de tueur, il crucifie l’Angleterre et envoie tout un peuple dans une liesse indescriptible. 2-1. Le coup de sifflet final retentit quelques minutes plus tard sur une apothéose. L’Argentine file en finale, l’Angleterre s’écroule, foudroyée par la cruauté du football.

Il ne s’agit pas que d’une qualification. C’est un message. Cette Argentine a l’âme des champions. Elle sait souffrir, elle sait attendre, et elle sait frapper quand il le faut. Une marque des grandes équipes.

Une demi-finale au parfum de finale de Coupe du Monde

Au-delà du score, cette rencontre restera comme un spectacle total. Du rythme, des duels, de la technique et surtout une tension dramatique digne d’une finale. L’Angleterre sort la tête haute mais le cœur brisé. L’Argentine, elle, poursuit son rêve d’une troisième étoile avec certitude. Le rendez-vous est désormais pour ce dimanche 19 juillet contre l’Espagne.