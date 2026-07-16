473 millions USD investis : comment l’ONU a financé plus de 31 000 emplois et des projets sociaux en 2025

Le système des Nations unies renforce son engagement en République démocratique du Congo. En 2025, 473,4 millions de dollars américains ont été mobilisés pour financer des projets de développement dans plusieurs secteurs stratégiques, allant de l’emploi à la gouvernance, en passant par l’inclusion financière, la protection sociale et la résilience climatique.

Ce bilan a été présenté mercredi 15 juillet à Kinshasa lors de la publication du premier rapport annuel du Cadre de coopération de développement durable (CCDD) 2025-2029, principal instrument de partenariat entre le gouvernement congolais et les agences des Nations unies.

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Des centaines de millions de dollars pour soutenir l’économie et les populations vulnérables

Devant les partenaires institutionnels, Damien Mama, coordonnateur résident par intérim du système des Nations unies en RDC, a indiqué que ces ressources proviennent des partenaires techniques et financiers mobilisés pour accompagner la mise en œuvre du CCDD.

Selon lui, cette première année d’exécution a permis d’enregistrer des avancées dans plusieurs domaines prioritaires, notamment la transformation économique, le renforcement de la gouvernance, le développement du capital humain ainsi que la protection de l’environnement.

Dans le secteur économique, l’ONU a soutenu la création d’emplois, le développement des compétences, l’entrepreneuriat, l’accès aux services financiers et le renforcement des chaînes de valeur, avec une attention particulière portée aux jeunes, aux femmes et aux communautés les plus vulnérables.

Les résultats présentés dans le rapport illustrent cette dynamique :

31 414 emplois créés ;

créés ; 110 683 personnes ayant accédé aux services financiers numériques ;

ayant accédé aux services financiers numériques ; 15 025 ménages intégrés dans des mécanismes d’inclusion financière ;

intégrés dans des mécanismes d’inclusion financière ; 47 000 jeunes, femmes et acteurs communautaires formés pour améliorer leur employabilité ;

formés pour améliorer leur employabilité ; 90 jeunes entreprises accompagnées par des programmes de mentorat ;

accompagnées par des programmes de mentorat ; 30 jeunes entrepreneurs incubés dans les secteurs de l’entrepreneuriat et de l’agrobusiness ;

incubés dans les secteurs de l’entrepreneuriat et de l’agrobusiness ; Plus de 20 000 petits exploitants agricoles appuyés.

Justice, administration et identité numérique également renforcées

Le rapport met également en avant les progrès réalisés dans le renforcement des institutions publiques.

Grâce à l’appui du système des Nations unies, 41 juridictions ont été digitalisées, 15 établissements pénitentiaires modernisés numériquement et 174 439 enfants enregistrés dans le système d’état civil digitalisé.

Cinq réformes nationales portant sur la justice, la sécurité et l’inclusion ont également été adoptées au cours de cette première année d’exécution du Cadre de coopération.

Pour Damien Mama, ces réalisations démontrent la volonté commune du gouvernement congolais et des Nations unies de renforcer la protection des populations tout en améliorant la gouvernance et l’accès aux services publics.

Des résultats encourageants, mais des financements encore insuffisants

Malgré ces avancées, le rapport souligne que les financements restent en deçà des besoins.

Sur un coût global estimé à 1,35 milliard de dollars, seuls 473,4 millions de dollars, soit 35 % des ressources attendues, ont été mobilisés en 2025.

Le système des Nations unies estime toutefois que cette première année constitue un signal positif. Selon le rapport, cette performance témoigne de la confiance des partenaires techniques et financiers et confirme la pertinence du Cadre de coopération comme outil stratégique de développement.

Adopté en 2024 pour la période 2025-2029, le CCDD aligne les interventions des agences onusiennes sur les priorités du gouvernement congolais et les Objectifs de développement durable (ODD). Son ambition est d’accélérer la transformation économique, de renforcer l’État de droit, d’investir dans le capital humain et de soutenir la transition écologique afin de bâtir un développement plus inclusif et durable.