RDC : La Coalition C64 maintient sa marche du 22 juillet et dénonce une « tentative d’entrave » du pouvoir

La Coalition C64 confirme la tenue de sa marche pacifique le mercredi 22 juillet 2026 en République démocratique du Congo. Dans un communiqué daté du jeudi 16 juillet, elle dénonce l’annonce d’activités concomitantes prévues par le pouvoir le même jour et appelle les autorités à garantir la sécurité des manifestants. Les opposants préviennent que toute tentative de perturbation engagerait la responsabilité de ses auteurs.

Pour Fayulu, Kabund, Katumbi, Matata et Sesanga, la marche a été régulièrement notifiée aux autorités compétentes depuis le 6 juillet 2026. Les itinéraires officiels ont été rendus publics afin d’informer la population et d’éviter toute confusion. L’opposition insiste en même temps sur le caractère « pacifique » de cette mobilisation.

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L’Union Sacrée annonce une marche le même jour : la C64 crie à la provocation

Le Secrétaire permanent de l’Union Sacrée de la Nation (USN), André Mbata, a en effet annoncé la tenue d’une marche des partis au pouvoir aussi le 22 juillet. Pour la C64, il s’agit d’une « tentative d’entrave au bon déroulement » et d’une « restriction de l’exercice des libertés publiques garanties par la Constitution ».

Cette dénonciation appelle aux mesures sécuritaires adéquates, car la superposition de deux manifestations rivales le même jour à Kinshasa fait craindre des tensions. Le test du 22 juillet sera celui de la capacité des autorités à assurer la neutralité de l’espace public.

Dans la foulée, l’opposition congolaise dit avoir « pris acte de la volonté du Gouverneur de la Ville de Kinshasa d’encadrer sa marche ». Elle appelle en conséquence les autorités administratives, policières et judiciaires à « assumer pleinement leurs responsabilités », en garantissant la sécurité de tous et en évitant toute provocation. Bien plus, elle invite les congolais à la discipline et à la retenue.

Cap sur le Palais de la Nation : mémorandum et exigence de démission

Au-delà de la dénonciation, la marche du 22 juillet a un objectif politique clair. D’après le programme de la C64, le point de chute de la manifestation sera le Palais de la Nation. Les opposants comptent y déposer un mémorandum adressé au Président de la République, Félix Tshisekedi. Dans ce document, ils s’opposeront au projet de changement de la Constitution et exigeront la démission du Chef de l’État, qu’ils accusent de « trahison de son serment constitutionnel ».

En ciblant directement le Palais de la Nation, la C64 monte d’un cran dans la contestation. Elle transforme une marche de protestation en acte politique fort, caractérisé par une revendication explicite.