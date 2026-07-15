Kinshasa : Coup de filet à Ngaliema – Plus de 50 « Kuluna » arrêtés dans une opération de bouclage

Cette opération a redonné espoir aux habitants de Ngomba-Kinkusa, dans la commune de Ngaliema. Mercredi, la police du regroupement municipal de Lukunga a lancé un vaste bouclage dans le secteur de Masisi. Les agents ont interpellé plus de cinquante présumés bandits urbains. Cette intervention répond à plusieurs semaines d’insécurité. Toutefois, elle met aussi en lumière les difficultés auxquelles la police fait face.

Dans les ruelles de Ngaliema, le calme était devenu rare. Depuis plusieurs semaines, les habitants subissaient les agissements des célèbres « Kuluna ». Ces jeunes délinquants multipliaient les actes de vandalisme et les braquages. Mercredi, la police est finalement passée à l’action.

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« Ils semaient la terreur » : le ras-le-bol des riverains

L’officier de police judiciaire Eugène Libaku a présenté les raisons de cette opération. « Nous avons été confrontés à plusieurs actes de vandalisme et d’insécurité ces derniers temps dans notre secteur de Dikuta, où les jeunes délinquants semaient la terreur », a-t-il déclaré.

Face à la multiplication des plaintes, la hiérarchie a décidé d’intervenir. Elle a alors ordonné ce vaste bouclage. Les policiers ont ensuite interpellé plus de cinquante jeunes hommes. Ils les soupçonnent d’avoir participé à des actes criminels ou les ont arrêtés à la suite de signalements.

Par conséquent, les forces de l’ordre les ont conduits au poste de police. Les riverains ont ainsi retrouvé un peu de tranquillité.

« Nous travaillons comme des robots » : le cri du cœur des policiers

Cependant, cette opération ne résout pas les difficultés auxquelles les policiers sont confrontés. Eugène Libaku a d’ailleurs exprimé son inquiétude. « Nous travaillons jour et nuit, presque comme des robots. C’est cette insuffisance du personnel qui permet à ces jeunes de poursuivre leurs actes de vandalisme. »

Ce constat soulève une question importante. Cette opération suffira-t-elle à freiner durablement le phénomène Kuluna à Ngaliema ?

Les policiers restent prudents. Ils réclament davantage d’effectifs. En outre, ils demandent des équipements adaptés afin d’assurer leurs missions dans de meilleures conditions.

Un appel aux autorités pour pérenniser la lutte

L’officier de police a lancé un appel direct aux autorités compétentes. « Renforcez nos effectifs et dotez-nous des équipements nécessaires afin d’améliorer notre travail et lutter contre l’insécurité à Ngaliema. »

L’arrestation de plus de cinquante présumés bandits constitue un signal fort. Toutefois, elle ne suffira pas à elle seule à faire disparaître l’insécurité qui touche plusieurs quartiers de Kinshasa.

Sans renforts humains ni moyens matériels supplémentaires, la police risque de revoir apparaître les mêmes réseaux. D’autres groupes pourraient également prendre le relais.

À Ngaliema, les habitants accueillent donc cette opération avec satisfaction. Néanmoins, ils restent prudents. Ils savent que la lutte contre les Kuluna demandera du temps. Enfin, ils espèrent aussi des politiques publiques, des emplois et une justice capable d’accompagner durablement les efforts des forces de l’ordre.