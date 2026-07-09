Sénat RDC : Kinshasa et Ankara scellent un pacte sécuritaire historique

Ce jeudi 9 juillet 2026, le Palais du Peuple accueille une séance qui pourrait marquer une nouvelle étape dans la politique sécuritaire de la République démocratique du Congo. Les sénateurs sont appelés à se prononcer sur le projet de loi autorisant la ratification de l’accord de coopération sécuritaire conclu entre Kinshasa et Ankara, un texte qui traduit l’ambition du gouvernement de consolider ses alliances face à des menaces devenues aussi bien régionales que mondiales.

Face aux élus de la Chambre haute, le vice-Premier ministre en charge de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Jacquemain Shabani, défendra un partenariat présenté comme un levier essentiel pour renforcer les capacités de la RDC dans la lutte contre la criminalité organisée et les défis sécuritaires du XXIᵉ siècle.

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Déjà adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, le texte franchit désormais l’avant-dernière étape de son parcours législatif avant son adoption définitive et sa ratification.

Un partenariat pour faire face aux nouvelles menaces

Dans un monde où les frontières ne suffisent plus à contenir les réseaux criminels, Kinshasa et Ankara veulent désormais parler d’une même voix.

L’accord prévoit une coopération renforcée dans plusieurs domaines sensibles. Au premier rang figurent la lutte contre le terrorisme, la cybercriminalité et les réseaux criminels internationaux, mais également le blanchiment de capitaux, la traite des êtres humains ainsi que les trafics de stupéfiants et d’armes.

L’objectif affiché est clair : intensifier les échanges d’informations, renforcer les mécanismes de coopération entre les deux États et améliorer la capacité de réponse face à des organisations criminelles dont les activités dépassent largement les frontières nationales.

Pour les autorités congolaises, ce rapprochement avec la Turquie s’inscrit dans une stratégie plus large visant à moderniser les outils de sécurité et à développer des partenariats internationaux capables d’accompagner les efforts du pays dans la préservation de sa stabilité.

Les Zones économiques spéciales également au cœur des débats

La sécurité ne sera toutefois pas le seul sujet majeur de cette plénière.

Les sénateurs examineront également le projet de loi portant révision du régime des Zones économiques spéciales (ZES), défendu par le ministre de l’Entrepreneuriat et des Petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba.

Cette réforme ambitionne d’adapter le cadre juridique des ZES afin de renforcer leur attractivité auprès des investisseurs et d’accélérer l’industrialisation de la RDC. Son examen, aux côtés de l’accord sécuritaire avec la Turquie, illustre la volonté du gouvernement d’avancer simultanément sur deux priorités : renforcer la sécurité nationale tout en créant un environnement plus favorable au développement économique.

À travers cette double séquence législative, le Sénat se retrouve au cœur de deux dossiers stratégiques qui pourraient influencer durablement la trajectoire sécuritaire et économique du pays.