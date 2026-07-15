Félix Tshisekedi à N’Djamena : la RDC porte ses ambitions hydriques au Forum africain de l’eau

La République démocratique du Congo veut faire entendre sa voix sur l’un des défis les plus cruciaux du continent : l’accès à l’eau. Invité par son homologue tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, le président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé ce mercredi 15 juillet à N’Djamena pour prendre part au Forum africain de l’eau, organisé jusqu’au 16 juillet.

Ce rendez-vous continental réunit plusieurs dirigeants africains, experts et partenaires internationaux autour d’un objectif commun : accélérer le développement des infrastructures hydrauliques et trouver des solutions durables face aux défis croissants de la sécurité hydrique et du changement climatique.

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La RDC veut valoriser son immense potentiel en eau

À travers cette participation, Félix Tshisekedi entend mettre en avant les atouts de la République démocratique du Congo, considérée comme l’un des pays les plus riches en ressources en eau douce sur le continent.

Face à une demande croissante en eau potable et aux effets du changement climatique, Kinshasa souhaite partager son expérience tout en contribuant aux réflexions sur une gestion plus durable des ressources hydriques en Afrique.

Le Chef de l’État devrait également plaider pour des investissements renforcés dans les infrastructures hydrauliques, afin d’améliorer durablement l’accès à l’eau pour les populations africaines.

Un forum stratégique pour relever les défis climatiques

Le Forum africain de l’eau se veut une plateforme de concertation destinée à mobiliser des engagements concrets en faveur de la sécurité hydrique.

Les échanges porteront notamment sur le financement des infrastructures, la gestion durable des ressources en eau, l’adaptation aux effets du changement climatique et le renforcement de la coopération entre les États africains.

Pour la RDC, cette rencontre constitue aussi une opportunité de valoriser son potentiel hydraulique comme levier de développement économique, de production énergétique et d’intégration régionale.

Kinshasa et N’Djamena veulent renforcer leur coopération

Au-delà des travaux du Forum, la visite de Félix Tshisekedi revêt également une dimension diplomatique.

À l’issue de la cérémonie d’ouverture, le président congolais doit s’entretenir en tête-à-tête avec son homologue tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno. Les discussions devraient porter sur le renforcement des relations bilatérales ainsi que sur plusieurs dossiers d’intérêt commun, notamment dans les domaines de l’eau, de l’énergie et du développement.

Pour cette visite de travail, le Chef de l’État est accompagné du ministre des Ressources hydrauliques et Électricité, Aimé Molendo Sakombi, ainsi que du directeur général de la Regideso, signe de l’importance accordée aux questions liées à l’approvisionnement en eau et à la modernisation des infrastructures hydrauliques.

En participant à ce forum, la RDC ambitionne de conforter son rôle d’acteur incontournable dans les discussions africaines sur la gestion durable de l’eau, un enjeu devenu stratégique pour le développement économique, la résilience climatique et le bien-être des populations du continent.