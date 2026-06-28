Mondial 2026 : L’Afrique du Sud, première nation africaine éliminée en 16es après sa défaite 0-1 face au Canada

L’Afrique du Sud a vécu un crève-cœur ce dimanche 28 juin 2026, au Stade de Los Angeles à Inglewood. Pour son 16e de finale de la Coupe du Monde 2026, la nation arc-en-ciel a été battue 0 but à 1 par le Canada. Premier représentant du continent à quitter le tournoi à ce stade, les Bafana Bafana s’arrêtent donc à cette étape de la compétition. Le plus dur : les Sud-Africains ont pourtant dominé la possession à 58% sans parvenir à concrétiser, face à une équipe canadienne redoutable en contre.

Le match a longtemps semblé se diriger vers les prolongations. Les deux blocs se neutralisaient, avec peu d’occasions franches. Il a fallu attendre les ultimes secondes pour voir le dénouement. À la 90+2e minute, Stephen Eustaquio a surgi pour inscrire l’unique but de la rencontre. Une punition maximale pour l’Afrique du Sud qui avait pourtant tenté 14 tirs contre 6 seulement pour le Canada, mais manqué de justesse dans la finition.

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Une Afrique du Sud solide mais stérile offensivement

Sur la physionomie, les Bafana Bafana ont montré de la discipline tactique et un bloc bien en place. Ils ont résisté pendant 90 minutes et affiché 86% de passes réussies. Toutefois, le manque de réalisme dans les 30 derniers mètres a pesé lourd. Avec seulement 2 tirs cadrés sur 6 tentatives, la sélection africaine n’a pas su inquiéter un Canada qui a défendu bas puis accélérer. Cette stérilité a coûté cher au moment où il fallait faire la différence.

Un but tardif qui reflète la domination canadienne en fin de match

Le Canada a progressivement pris l’ascendant dans le money time. Plus entreprenants dans les dernières minutes, les Canadiens ont multiplié les incursions et mis la pression sur la défense adverse. Cette insistance a fini par payer sur un éclat d’Eustaquio à la 90+2e. Un timing parfait pour le Canada, et une cruelle désillusion pour une Afrique du Sud qui avait tenu jusque-là en contrôlant le ballon mais pas le score.

Première nation africaine éliminée : l’Afrique du Sud tourne la page

Avec cette élimination, l’Afrique du Sud devient la première nation africaine à sortir en 16es de la Coupe du Monde 2026. Le parcours s’arrête donc prématurément pour les Bafana Bafana, malgré une phase de groupes prometteuse et une vraie maîtrise technique. Il faudra désormais pour le coach Hugo Broos rebâtir autour de cette expérience pour viser plus haut. Le Canada, lui, poursuit son rêve nord-américain en 8e de finale. Pour l’Afrique, il reste encore 8 représentants, mais le continent perd l’un de ses prétendants.