Kinshasa : Réouverture de l’avenue Gambela, le programme « Kinshasa Ezo Bonga » se poursuit

L’avenue Gambela a été officiellement ouverte à la circulation sur le tronçon compris entre les avenues Kasavubu et Kimbau. Long de 1,4 km, ce segment constitue la première phase d’un projet plus large de 2,7 km qui doit s’étendre jusqu’à l’avenue Landu. Cette mise en service s’inscrit dans la dynamique de réhabilitation de la voirie urbaine portée par l’exécutif provincial. Pour les communes de Ngiri-Ngiri et Bumbu, c’est une artère structurante qui revient dans le réseau.

La réouverture a été marquée par une cérémonie officielle. Elle s’est tenue sous la supervision du ministre provincial des ITPAFUH, Alain Tshilungu, en présence d’autorités locales et d’usagers. Cette mobilisation illustre la volonté des autorités provinciales de livrer des infrastructures utilisables rapidement, tout en maintenant le cap sur la modernisation. Les chantiers avancent par étapes, avec un suivi sur le terrain et une communication auprès des habitants.

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Sur place, la satisfaction est visible. Les riverains se montrent contents du niveau de finition et de la solidité de l’ouvrage. Les usagers mettent en avant une chaussée mieux calibrée, des accotements traités et une signalisation plus lisible.

C’est une perception positive. Au-delà des délais, c’est la durabilité et la praticité qui créent l’adhésion. Plusieurs habitants appellent désormais à un usage responsable pour préserver l’investissement et éviter les dégradations précoces.

Côté circulation, les chauffeurs de taxi et bus saluent le retour de l’axe. Selon eux, l’ouverture de ce tronçon doit permettre de fluidifier les déplacements entre Kasavubu et Kimbau, et de désengorger des rues adjacentes souvent saturées aux heures de pointe.

En offrant une alternative directe, l’avenue Gambela réduit les détours et les points de blocage. Pour eux, c’est un gain de temps pour les conducteurs et un soulagement pour les passagers de cette partie de la capitale.

Ces travaux s’inscrivent dans la vision du Gouvernement congolais, matérialisée à Kinshasa par l’exécutif provincial. Sous la conduite du Gouverneur Daniel Bumba, la capitale vise des routes capables de répondre aux attentes des habitants.

L’objectif de l’autorité provinciale est d’améliorer la mobilité, de soutenir l’activité économique et d’élever le cadre de vie. Avec Gambela, la capitale confirme qu’elle transforme ses voiries par palier, de Kasavubu à Landu.