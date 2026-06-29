Passeport confisqué à Delly Sesanga : Jean-Marc Kabund dénonce une « grave violation des droits fondamentaux »

La confiscation du passeport de Delly Sesanga continue de provoquer une vague d’indignation au sein de l’opposition congolaise. Dans une déclaration publiée sur son compte X ce lundi 29 juin, Jean-Marc Kabund est monté au créneau pour dénoncer ce qu’il considère comme une nouvelle dérive des autorités congolaises à l’encontre des opposants politiques.

Le haut cadre de la coalition C64 estime que cette décision porte gravement atteinte aux libertés fondamentales et s’inscrit dans une stratégie de répression visant les voix critiques du régime.

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Jean-Marc Kabund dénonce une entrave à la liberté de mouvement

Pour l’ancien président de l’UDPS, empêcher Delly Sesanga de quitter le territoire afin de recevoir des soins médicaux constitue une violation inacceptable de ses droits.

« Empêcher Delly Sesanga d’exercer sa liberté de mouvement et de se rendre à l’étranger pour recevoir les soins nécessités par les blessures par balles qu’il a subies lors de la répression sanglante du sit-in constitue une grave violation des droits fondamentaux. Après l’avoir grièvement blessé, le priver de soins appropriés est inhumain et inacceptable », a-t-il déclaré.

Selon Jean-Marc Kabund, cette affaire dépasse le seul cas de Delly Sesanga et illustre une dégradation inquiétante de l’État de droit en République démocratique du Congo.

« Le combat contre la tyrannie est un devoir patriotique »

Dans son message, le leader politique affirme que cette situation confirme, selon lui, une dérive autoritaire du pouvoir.

« Cette dérive confirme que le combat contre la tyrannie dans notre pays n’est plus une option, mais un devoir patriotique pour sauver notre démocratie et l’État de droit », a-t-il ajouté.

À travers cette prise de position, Jean-Marc Kabund invite les forces politiques, les organisations de la société civile et les citoyens à rester mobilisés face à ce qu’il qualifie de violations répétées des libertés publiques.

Un appel lancé aux partenaires internationaux de la RDC

L’opposant congolais s’adresse également aux partenaires internationaux de la République démocratique du Congo. Il exhorte notamment les États-Unis, l’Union européenne, l’Union africaine ainsi que les organisations engagées dans la défense de la démocratie et des droits humains à réagir.

« Nous appelons les partenaires de la RDC – les États-Unis, l’Union européenne, l’Union africaine, ainsi que toutes les organisations attachées à la démocratie et aux droits humains – à prendre la pleine mesure de ces violations répétées et à en tirer toutes les conséquences », a-t-il déclaré.

Cette nouvelle sortie de Jean-Marc Kabund intervient alors que la confiscation du passeport de Delly Sesanga alimente un vif débat politique et ravive les inquiétudes sur le respect des libertés fondamentales en RDC.