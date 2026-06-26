Mondial 2026 : Côte d’Ivoire, 3e nation africaine en 16es après son succès face au Curaçao (2-0)

La Côte d’Ivoire s’est qualifiée en 16es de finale de la Coupe du Monde 2026, jeudi 25 juin, au terme d’une victoire nette de 2 buts à 0 contre le Curaçao, à Philadelphie aux États-Unis. Avec ce résultat, les Éléphants intègrent le cercle fermé des sélections africaines pour la phase à élimination directe, aux côtés du Maroc et de l’Afrique du Sud. Lors de cette troisième journée, un doublé de Nicolas Pépé a suffi aux Ivoiriens pour valider leur ticket dans le Groupe E.

Cette qualification marque une étape inédite pour la Côte d’Ivoire en Coupe du Monde. C’est la première fois que la sélection ivoirienne accède aux 16es de finale en quatre participations au tournoi. Nicolas Pépé s’est illustré en ouvrant le score très tôt, dès la 7e minute, avant d’alourdir la marque à la 64e minute. Son efficacité devant le but a permis aux hommes d’Emerse Faé de gérer sereinement la suite de la rencontre et de s’offrir un succès décisif.

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Une domination ivoirienne face à un Curaçao dépassé

La physionomie du match a clairement tourné à l’avantage de la Côte d’Ivoire. Les Éléphants ont imposé leur rythme dès l’entame, avec une possession supérieure, des projections rapides et une solidité défensive qui n’a pas été beaucoup mise en danger. En face, le Curaçao n’a pas réussi à poser son jeu ni à créer une réelle opposition. Limité dans les transitions et imprécis dans le dernier geste, l’adversaire caribéen a subi la pression pendant 90 minutes.

2e du Groupe E avec 6 points, derrière l’Allemagne à la différence de buts

Au classement final du Groupe E, la Côte d’Ivoire termine 2e avec 6 points, à égalité avec l’Allemagne. La Mannschaft prend la tête uniquement grâce à une meilleure différence de buts marqués (+6). Les Éléphants ont livré une phase de groupes avec de solides ambitions. Leur seule défaite de 1-2 est intervenue lors de la deuxième journée contre l’Allemagne, dans les ultimes minutes d’une rencontre à forte intensité. Nicolas Pépé et ses coéquipiers avaient alors tenu tête à la sélection allemande, preuve d’un collectif capable de rivaliser avec les cadors.

Ce succès donne de la confiance au groupe avant d’aborder les 16es de finale, où l’objectif sera désormais de franchir un nouveau cap dans l’histoire du football ivoirien.

Une 3e nation africaine qualifiée, sans passer par les meilleurs perdants

La qualification ivoirienne confirme l’impact des pays africains lors de l’édition 2026 du Mondial. Trois nations du continent sont déjà en 16es, et aucune n’est passée par le repêchage des meilleurs troisièmes. Le Maroc a terminé 2e de son groupe avec 7 points, derrière le Brésil, départagé uniquement par la différence de buts en faveur du quintuple champion du monde (+6). L’Afrique du Sud, de son côté, a fini 3e derrière le Mexique, pays hôte, avec 4 points. La Côte d’Ivoire s’ajoute donc logiquement à cette dynamique continentale.

Les sélections africaines à deux journées

L’Égypte est également quasiment assurée après avoir pris la tête du Groupe G avec 4 points en deux journées. Avant son troisième match contre la Croatie, le Ghana est actuellement 2e du Groupe L avec 4 points en ex-æquo avec l’Angleterre. La RDC, 3e du Groupe K avec 1 point mais encore en lice avant son dernier match face à l’Ouzbékistan, peut aussi décrocher son ticket. Le Sénégal et l’Algérie restent en sursis. Seule la Tunisie est déjà éliminée.

Au total, jusqu’à six pays africains peuvent encore rejoindre les 16es de finale sans être repêchés, un record pour le continent dans ce Mondial à 48 équipes.