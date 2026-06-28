Coupe du Monde 2026 : La RDC réalise l’exploit et file en 16es après son 3-1 contre l’Ouzbékistan

La République démocratique du Congo a signé une page d’histoire ce dimanche 28 juin 2026 aux États-Unis d’Amérique. Pour la première fois de sa Coupe du Monde 2026, la RDC a remporté un match en s’imposant 3 buts à 1 face à l’Ouzbékistan. Cette victoire permet aux Léopards de se qualifier en 16es de finale en tant que meilleurs troisièmes. Le pays accède à la phase à élimination directe 52 ans après sa dernière participation au tournoi. Le prochain adversaire est l’Angleterre, avant de penser à poursuivre ce rêve mondialiste.

La physionomie du score a basculé en plusieurs temps. L’Ouzbékistan a ouvert la marque très tôt par Shomurodov à la 10e minute, sur une première alerte. La RDC a patienté avant de faire exploser le verrou. Yoane Wissa a rétabli l’équilibre à la 68e minute sur penalty. Entré en deuxième mi-temps, Fiston Mayele a alourdi le score à la 78e minute en trompant le portier adverse lors d’un face à face. Encore Yoane Wissa, a conclu le travail dans les arrêts de jeu, à la 90+1e, pour sceller le 3-1 final et envoyer la RDC en 16es.

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Domination, intensité et plan de jeu appliqué par Desabre

Les poulains de Sébastien Desabre ont démarré la rencontre avec une intention claire : imposer leur tempo et chercher la victoire. La RDC a fait preuve d’une supériorité nette dans l’ensemble du match. Dans les duels, à la récupération et dans la projection, les Léopards ont dicté leur rythme. Le pressing haut, les dédoublements sur les côtés et la justesse technique ont étouffé une équipe ouzbèke en difficulté.

Cette domination s’est traduite par un contrôle des zones clés, des transitions rapides et une gestion mentale solide après l’ouverture du score adverse. Le plan de jeu a été respecté jusqu’au coup de sifflet final.

Mission accomplie après 1974, cap sur l’Angleterre

Avec ce succès, la RDC boucle le groupe K avec 4 points et une 3e place synonyme de qualification. La Colombie domine le groupe avec 7 points, devant le Portugal de Cristiano Ronaldo à 5 unités. L’Ouzbékistan termine dernier avec 0 point en 3 matchs. Cette qualification est un tournant pour le football congolais. Le prochain test est l’Angleterre en 16es de finale, pour confirmer que cette génération peut aller encore plus loin.