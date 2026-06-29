Kongo-Central : Le VPM Guy Kabombo à Kitona pour superviser la modernisation de la base militaire des FARDC

C’est depuis samedi 27 juin 2026 que le Vice-Premier Ministre, ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, Guy Kabombo Muadiamvita, est arrivé à la base militaire de Kitona, dans le Kongo-Central. Sa présence dans cette province se justifie pour superviser des projets lancés au profit des Forces Armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et de leurs dépendants.

Dès son arrivée, Guy Kabombo a enchaîné des échanges avec plusieurs unités de la 12e région militaire pour évaluer leur fonctionnement et s’imprégner de leurs attentes. La présence du ministre traduit la volonté du Gouvernement, à travers son secteur, de pilotage direct des chantiers militaires.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ

<a href="https://adserver.cynomedia.com/www/delivery/ck.php?n=a4c6337b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE" target="_blank"> <img decoding="async" src="https://adserver.cynomedia.com/www/delivery/avw.php?zoneid=74&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a4c6337b" border="0" alt=""></a>



Un complexe scolaire de 500 places et des infrastructures opérationnelles

Le ministre Guy Kabombo a visité le chantier d’un complexe scolaire moderne. L’établissement devra accueillir près de 500 élèves à la prochaine rentrée scolaire. Satisfait de l’avancement, il a ensuite inspecté d’autres infrastructures. Parmi elles, un champ de tir moderne dont la construction progresse.

D’après les sources du ministère de la Defense nationale, ces investissements traduisent la volonté de l’exécutif national de renforcer le cadre de vie des militaires et de leurs familles tout en dotant la base d’outils de formation adaptés aux exigences actuelles. L’armée congolaise veut se construire aussi par l’école et l’entraînement.

Discipline, patriotisme et soutien aux Forces spéciales Hibou

Le VPM a rencontré les soldats du 3e bataillon des Forces spéciales Hibou, engagés dans une marche d’endurance de plus de 100 kilomètres à pied. Sur place, il les a appelés à la rigueur et au sens du patriotisme avant leur prochain déploiement.

Dans la foulée, le ministre de tutelle a aussi réaffirmé l’engagement du Président Félix Tshisekedi, à améliorer leurs conditions sociales, de formation et de travail. À l’en croire, le Chef de l’État vise toujours une armée plus professionnelle, mieux équipée et mieux accompagnée sur le plan humain.

Dimanche 28 juin, Guy Kabombo Muadimvita a réuni les officiers de la chaîne de commandement de Kitona pour un briefing sectoriel et opérationnel. En présence du chef d’état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements militaires, le lieutenant-général Ychalingonza Nduru Jacques, le commandant de base, le lieutenant-général Bangu Mashita Marcel, a présenté l’état des lieux et les avancées dans ce secteur.

Football, cohésion et vision d’une armée moderne

Dans une ambiance conviviale, le VPM a célébré avec les FARDC de la 12e région et les nouvelles recrues la victoire des Léopards. Au-delà du symbole, cette parenthèse sportive renforce la cohésion et le moral des troupes.

Entre chantiers, formation, proximité et esprit d’équipe, la base militaire de Kitona devient un laboratoire de l’armée nouvelle.