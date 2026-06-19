Ébola en RDC : 896 cas, 232 décès, mais 78 guérisons… les premiers signes d’espoir dans l’enfer d’Ituri

Bunia, 18 juin 2026 – Les chiffres tombent, lourds, implacables. 896 cas confirmés. 232 décès. Un taux de létalité de 26 % qui serre le cœur. Mais dans ce bilan qui semble ne vouloir s’alourdir que davantage, une lueur d’espoir émerge, fragile mais bien réelle. Ce jeudi soir, à Bunia, le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, a annoncé une nouvelle qui pourrait changer le cours de la riposte : 78 personnes sont déclarées guéries. Dans une province d’Ituri meurtrie par la maladie, par l’insécurité et par la méfiance, ces guérisons sont bien plus qu’un simple chiffre. Elles sont un message, une preuve que la bataille peut être gagnée, et un appel lancé à toutes les communautés qui hésitent encore à se faire soigner.

78 guérisons : la preuve que la prise en charge précoce sauve des vies

L’annonce a été faite par le ministre Roger Kamba, lors d’un briefing consacré à l’évaluation de la riposte, un mois après la déclaration officielle de l’épidémie. Le visage grave mais la voix porteuse d’un message d’espoir, il a tenu à mettre en avant ce signal encourageant au milieu des chiffres sombres.

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« Nous avons 78 personnes guéries de la maladie. Ce sont des personnes qui ont été malades, qui ont eu un test positif et qui ont ensuite obtenu deux tests négatifs. Ces personnes-là sont déclarées guéries », a-t-il expliqué, insistant sur le protocole rigoureux qui entoure cette déclaration de guérison.

Ces 78 survivants sont bien plus que des statistiques. Ce sont des mères, des pères, des enfants qui ont frôlé la mort et qui ont retrouvé la vie. Ils sont la preuve vivante que la détection précoce et la prise en charge rapide dans les centres spécialisés font la différence. Selon le ministre, d’autres patients pourraient quitter prochainement les centres de traitement, signe que la prise en charge médicale s’améliore.

Depuis plusieurs semaines, les responsables sanitaires multiplient les témoignages de survivants. Ces hommes et ces femmes, qui ont vaincu le virus, deviennent les meilleurs ambassadeurs de la riposte. Leur message est simple : consulter dès l’apparition des premiers symptômes peut sauver une vie. Un message crucial dans une région où les rumeurs et la méfiance envers les équipes de santé restent des obstacles majeurs à la lutte contre l’épidémie.

Un bilan qui s’alourdit mais qui se précise : 896 cas et 232 décès

Mais il serait malhonnête de ne regarder que le verre à moitié plein. Le bilan global, présenté par le ministre, témoigne de l’ampleur de la crise. 896 cas confirmés depuis le début de l’épidémie, dont 232 décès. La province de l’Ituri, épicentre de la maladie, concentre l’essentiel de ces cas, et les autorités sanitaires restent en état d’alerte maximale.

Roger Kamba a tenu à souligner la fiabilité de ces données. « Nous avons décidé de vous donner toujours les vrais chiffres des malades et non de donner des suspects. Ces chiffres viennent des tests de laboratoire qui ont confirmé les cas et résultent du travail réalisé avec tous les partenaires avant leur validation », a-t-il martelé.

Car dans une épidémie, les chiffres sont parfois sujets à caution. Rumeurs, approximations, doubles comptages : les autorités ont choisi la rigueur. Ces 896 cas sont des cas confirmés en laboratoire, validés conjointement avec l’Organisation mondiale de la Santé, l’Africa CDC et l’ensemble des partenaires engagés dans la riposte. Une transparence qui se veut gage de crédibilité, alors que la confiance reste un enjeu central sur le terrain.

Pourquoi les cas augmentent : un signe positif selon le ministre

L’augmentation continue du nombre de cas pourrait faire craindre une aggravation de la situation. Mais Roger Kamba propose une autre lecture, celle des épidémiologistes sur le terrain. Selon lui, cette hausse est en partie le reflet d’une amélioration de la capacité des équipes à identifier les malades.

« Le nombre de personnes qui augmente est vu de deux manières. Les épidémiologistes voient cela comme une avancée de la riposte. Nous allons maintenant retrouver les cas qui sont dans la communauté et qu’éventuellement nous ne connaissions pas », a-t-il expliqué.

En clair : plus on cherche, plus on trouve. L’intensification de la recherche active des cas, au cœur des villages et des quartiers les plus reculés, permet de sortir de l’ombre des personnes infectées qui échappaient jusque-là aux systèmes de surveillance. Une avancée, certes, mais qui révèle aussi l’ampleur de la tâche restant à accomplir.

« Ces activités de recherche active des malades deviennent de plus en plus importantes. Du point de vue de la riposte, cela peut être considéré comme un élément positif », a poursuivi le ministre. Une personne identifiée à temps, c’est une personne qui peut être isolée, prise en charge, et dont les contacts peuvent être suivis avant que le virus ne se propage davantage.

6 000 contacts surveillés : la course contre la montre continue

La stratégie de la riposte repose en grande partie sur le suivi des cas contacts. Aujourd’hui, près de 6 000 personnes contacts sont surveillées par les équipes sur le terrain. Un chiffre impressionnant, mais qui révèle aussi les défis à relever.

Le taux de suivi atteint actuellement 71 %, alors que l’objectif fixé est de 95 %. Un écart significatif qui montre les difficultés rencontrées par les équipes : l’insécurité, le manque de moyens logistiques, mais aussi la réticence de certaines communautés à coopérer.

Les autorités sanitaires insistent : l’efficacité de cette surveillance dépend de la collaboration des populations. Signaler rapidement les personnes présentant des symptômes, accepter les mesures d’isolement, participer aux campagnes de vaccination : chaque geste compte. Et chaque guérison, comme les 78 annoncées ce jeudi, est une preuve que ces efforts ne sont pas vains.

Le pari de la confiance : les survivants, meilleurs ambassadeurs de la riposte

Alors que l’Ituri demeure la province la plus touchée, les autorités sanitaires misent sur la multiplication des guérisons pour renforcer la confiance des communautés. Les survivants deviennent des acteurs clés de la communication. Leur témoignage, leur parcours, leur combat : des armes redoutables contre les rumeurs et la méfiance.

Plusieurs patients guéris ont déjà pris la parole, affirmant avoir retrouvé la santé grâce à une consultation rapide dès l’apparition des premiers symptômes. Leur message est clair : la peur ne doit pas empêcher de se faire soigner. Les équipes de la riposte rappellent que plus les malades arrivent tôt dans les centres de traitement, plus leurs chances de guérison augmentent.

Le gouvernement espère que ces histoires de survie contribueront à briser les barrières, à encourager le dépistage précoce et à sauver des vies. Dans une région où la confiance dans les institutions est fragile, où les rumeurs se propagent aussi vite que le virus, ces témoignages sont peut-être le meilleur vaccin contre la peur.

Un mois après : la riposte s’organise, mais la route est encore longue

Un mois après la déclaration officielle de l’épidémie, la riposte a franchi des étapes importantes. Les 78 guérisons, l’intensification de la recherche active, le suivi de près de 6 000 contacts, la mobilisation internationale : des progrès incontestables. Mais les défis restent immenses.

L’Ituri, épicentre de la crise, continue d’enregistrer de nouveaux cas. Le taux de létalité de 26 %, bien que stable, demeure préoccupant. Les épidémiologistes estiment que la bataille est loin d’être gagnée, et que les prochaines semaines seront décisives.

Les autorités sanitaires appellent à une mobilisation continue. La surveillance épidémiologique doit être renforcée, les capacités de traitement améliorées, la communication auprès des communautés intensifiée. Et surtout, la confiance doit continuer à se construire, guérison après guérison.

Les 78 survivants de l’épidémie d’Ebola en Ituri sont bien plus que des statistiques. Ils sont les premiers rayons de lumière dans une nuit qui semblait sans fin. Ils sont la preuve que le combat peut être gagné, que la science peut vaincre le virus, et que la détermination des hommes et des femmes engagés sur le terrain finit par payer. À eux, et à tous ceux qui luttent en première ligne, le Congo doit une reconnaissance éternelle.