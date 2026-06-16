Port en eau profonde de Banana : Jean-Pierre Bemba supervisé les travaux à Dubaï et donne le feu vert pour accélérer le chantier

La République démocratique du Congo se rapproche un peu plus d’un projet présenté comme l’un des plus importants de son histoire économique récente. À Dubaï, aux Émirats arabes unis, le gouvernement congolais a exprimé sa satisfaction face à l’évolution des travaux du port de Banana RDC, une infrastructure appelée à redessiner la carte du commerce maritime du pays.

En déplacement dans la métropole émiratie ce mardi 16 juin 2026, le Vice-Premier ministre et ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a rencontré les responsables de la société DP World, chargée de la construction de ce gigantesque projet situé dans la province du Kongo Central.

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Au cœur des échanges : l’état d’avancement des travaux et les perspectives de livraison de cette infrastructure stratégique tant attendue.

Un chantier qui avance et suscite l’optimisme

Selon les informations communiquées à l’issue de la réunion, Jean-Pierre Bemba a salué les progrès enregistrés sur le terrain et encouragé les équipes de DP World à poursuivre les travaux au rythme actuel afin de respecter les délais fixés.

Cette rencontre a permis de faire le point sur les différentes étapes déjà réalisées ainsi que sur les défis techniques et logistiques liés à la construction du premier port en eau profonde de la République démocratique du Congo.

Pour les autorités congolaises, les avancées constatées constituent un signal positif pour un projet longtemps considéré comme essentiel au développement économique du pays.

L’objectif est désormais d’accélérer les dernières phases de réalisation afin que le port puisse entrer en service dans les meilleurs délais.

Le port de Banana, un levier pour transformer le commerce congolais

© Ministère des transports RDC Bien plus qu’une simple infrastructure portuaire, le port de Banana RDC est présenté comme un outil de souveraineté économique.

Aujourd’hui, une grande partie des importations et exportations congolaises transitent par les ports des pays voisins, générant des coûts supplémentaires et une forte dépendance logistique.

Avec la future mise en service du port de Banana, la RDC ambitionne de disposer de sa propre plateforme maritime capable d’accueillir directement de grands navires internationaux.

Cette infrastructure devrait réduire les coûts de transport, accélérer les opérations commerciales et renforcer l’attractivité économique du pays auprès des investisseurs étrangers.

Un projet stratégique pour la compétitivité de la RDC

À travers ce chantier, le gouvernement entend également renforcer la position de la RDC dans les échanges régionaux et internationaux.

Grâce à son emplacement stratégique sur la façade atlantique, Banana pourrait devenir un véritable hub logistique pour l’Afrique centrale, facilitant l’exportation des ressources minières, agricoles et industrielles du pays vers les marchés mondiaux.

Pour Kinshasa, le succès de ce projet représente bien plus qu’un investissement dans les infrastructures. Il s’agit d’un pari sur l’avenir économique du pays et sur sa capacité à devenir un acteur majeur du commerce continental.

À Dubaï, le message transmis par Jean-Pierre Bemba aux responsables de DP World était clair : le gouvernement congolais veut voir ce projet stratégique avancer rapidement afin que le port de Banana devienne enfin la porte maritime moderne dont la RDC rêve depuis plusieurs décennies.