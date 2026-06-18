Révision Constitution RDC : la CENCO consulte Delly Sesanga avant de dévoiler sa position

Kinshasa, 18 juin 2026 – Le débat sur l’avenir de la Constitution congolaise franchit une nouvelle étape. Ce jeudi, Delly Sesanga a été reçu au siège de la CENCO à Kinshasa. Le président du parti Envol a participé aux consultations organisées par les évêques catholiques.

Ces échanges s’inscrivent dans le cadre d’une assemblée plénière extraordinaire consacrée à la question constitutionnelle. Les évêques souhaitent recueillir les avis des différentes forces sociopolitiques avant de rendre leur position publique.

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Delly Sesanga expose la position de l’opposition

La rencontre s’est tenue dans un contexte marqué par de vifs débats sur une éventuelle révision ou un changement de la Constitution.

Face aux évêques, Delly Sesanga a présenté la vision de son parti. Il a également partagé ses préoccupations sur l’avenir institutionnel du pays.

À l’issue de l’entretien, le leader d’Envol a confirmé avoir exposé sa lecture de la situation. Il a insisté sur la nécessité d’une réflexion responsable et respectueuse des principes démocratiques.

Même si le contenu détaillé des discussions n’a pas été rendu public, cette consultation témoigne de la volonté de la CENCO d’entendre toutes les sensibilités politiques.

La CENCO prépare sa position sur la Constitution

Les évêques ont choisi une démarche inclusive. Plusieurs acteurs politiques et sociaux sont consultés avant l’adoption d’une position officielle.

L’objectif est de disposer d’une vision globale du débat. Cette méthode doit permettre à l’Église catholique de formuler une appréciation fondée sur les différentes opinions exprimées.

La question constitutionnelle continue de diviser la classe politique. Certains défendent une réforme du texte actuel. D’autres mettent en garde contre les risques d’instabilité politique.

Une déclaration attendue le 20 juin

Le calendrier est déjà fixé. La CENCO prévoit de rendre publique sa position au plus tard le samedi 20 juin.

Cette déclaration est très attendue. Elle pourrait influencer le débat national et peser sur les discussions à venir.

Forte de son expérience dans la médiation des crises politiques, la CENCO conserve une importante capacité d’influence. Sa prise de parole sera donc suivie de près par les acteurs politiques et l’opinion publique.

À l’approche de l’échéance, les consultations se poursuivent. D’autres personnalités sont attendues au siège de la CENCO. Tous les regards sont désormais tournés vers la déclaration des évêques, annoncée dans les prochaines heures.