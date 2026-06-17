Ebola en Ituri : 7 nouvelles guérisons, un espoir qui renaît à Rwampara

Le mardi 16 juin 2015 restera une date mémorable pour la zone de santé de Rwampara, dans le territoire d’Irumu, en province de l’Ituri. Sept personnes ont quitté le centre de traitement Ebola (CTE) la tête haute, un certificat de guérison entre les mains. Parmi elles, un bébé, quatre femmes et deux hommes. Des survivants qui incarnent la résilience d’une communauté durement éprouvée.

« Se rendre à temps, c’est la clé de la survie »

Le docteur Patrick Mugisa, médecin-chef de zone de Rwampara, ne cache pas sa satisfaction. Pour lui, ces guérisons ne sont pas le fruit du hasard : elles sont la preuve que la détection précoce sauve des vies.

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« Ces personnes guéries d’Ebola se sont vite présentées dans notre structure sanitaire après les premiers symptômes de cette maladie. C’est grâce à cette souplesse qu’elles ont suivi un traitement médical et voilà, elles ont guéri. »

Le médecin insiste sur un message crucial : « Se rendre à temps dans un centre de traitement facilite grandement la prise en charge et augmente les chances de survie. » Un appel à la vigilance lancé à toute la population, alors que la lutte contre l’épidémie se poursuit dans la région.

Un suivi médical rigoureux pour les survivants

Si ces sept vainqueurs du virus ont quitté l’hôpital, leur combat n’est pas tout à fait terminé. Le docteur Mugisa précise qu’ils bénéficieront désormais d’un contrôle sanitaire mensuel, afin de s’assurer qu’aucune complication ne survient.

Mais l’information la plus rassurante vient peut-être de cette déclaration : « Ces guéris d’Ebola ne représentent plus un danger pour la communauté. » Un message essentiel pour lutter contre la stigmatisation dont souffrent souvent les survivants de la maladie à virus Ebola.

Un appel à la responsabilité collective

Alors que ces guérisons apportent une bouffée d’oxygène à la région, le docteur Mugisa reste en alerte. Il appelle les habitants à maintenir les mesures barrières et à consulter sans délai en cas de symptômes suspects.

Chaque jour qui passe est une victoire contre le virus. Chaque guérison, un pas de plus vers l’éradication de la maladie. Ce mardi, à Rwampara, sept vies ont repris leur cours. Sept sourires ont illuminé un centre de traitement. Sept raisons de croire que l’espoir est toujours plus fort que l’épidémie.