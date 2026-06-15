Kinshasa : Daniel Bumba satisfait après l’inspection des travaux de réhabilitation au marché central Zando

Le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a visité, dimanche 14 juin 2026, les travaux de voirie et d’assainissement autour du marché central « Zando ». L’autorité provinciale s’est dit satisfait de cet avancement concret et de la qualité des ouvrages. Il a pour l’occasion salué le sérieux des équipes mobilisées.

Avenue par avenue, le Gouverneur a passé en revue le périmètre. Chaussées réaménagées, caniveaux curés, collecteurs dégagés, déchets évacués et constructions anarchiques démolies sur le domaine public. L’opération vise un triple pari : rendre le site plus propre, plus sûr et plus fonctionnel pour les vendeurs et clients. L’hôtel de ville parle d’une démarche qui s’inscrit dans « la vision présidentielle, pour une capitale moderne où l’ordre urbain ne tue pas l’économie ».

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Bumba rassure les vendeurs de Zando

Daniel Bumba a joué à la pédagogie face au déguerpissement. Il a lancé un message clair aux commerçants concernés. À l’en croire, des espaces adaptés seront aménagés pour relancer leurs activités dans de meilleures conditions. Pas d’abandon, pas de fracture sociale. L’idée est d’accorder l’ordre public et la survie économique. Le patron de Kinshasa appelle au calme et à la confiance.

D’après plusieurs observateurs, la concrétisation de la promesse de relogement faite par l’exécutif provincial permettra à Zando de devenir le modèle d’une réhabilitation réussie à Kinshasa, où chaque déguerpi retrouve une place légale.

Le compte à rebours est lancé. La réouverture du marché central se rapproche et Daniel Bumba veut que Kinshasa y gagne en image et en cadre de vie. Entre voirie refaite et salubrité retrouvée, il mise sur la relance ordonnée des activités. Le Gouverneur insiste : toutes les mesures sont prises pour sécuriser la paix sociale autour du principal centre commercial de la capitale.

En mai dernier, le Président de la République, Félix Tshisekedi, a effectué une descente inopinée au marché central. Insalubrité, embouteillages et emprises publiques occupées constituent le constat amer fait par le Chef de l’État. Dès le lendemain, l’hôtel de ville a revu le chronogramme. Daniel Bumba a reçu l’instruction de verrouiller le chantier pour une réouverture avant la saison des pluies.

L’objectif fixé est clair : livrer un marché assaini qui redonne confiance aux Kinois et aux opérateurs économiques. Daniel Bumba joue donc sa crédibilité sur ce chantier vitrine. Accélérer, c’est répondre à l’injonction présidentielle mais aussi éviter que Zando ne replonge après les premières pluies.

Après des années de promesses, Zando a l’occasion de redevenir une référence. La satisfaction est manifeste, mais le vrai test sera l’après-réouverture.