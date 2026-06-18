Coupe du Monde 2026 : Tchéquie 1-1 Afrique du Sud, le groupe A s’emballe

La Tchéquie et l’Afrique du Sud se sont quittées sur un score de parité, 1-1, ce mercredi 18 juin 2026 pour le compte de la deuxième journée du groupe A en Coupe du Monde 2026. Les Tchèques ont frappé fort d’entrée par Michal Sadilek dès la 6e minute. Un avantage qui a tenu jusqu’au bout du temps réglementaire. Mais les Bafana Bafana n’ont rien lâché. À la 83e minute, Themba Mokoena a transformé un penalty pour remettre les deux équipes à égalité. Un but tardif qui sauve l’honneur de l’Afrique du Sud et relance un match qui semblait plié.

Ce nul a des conséquences directes sur le classement du Groupe A. Après deux journées pour Tchéquie et Afrique du Sud, le Mexique et la Corée du Sud occupent la tête avec 3 points chacun, avec un match en moins. Les deux nations s’affronteront lors de la 2e journée, le 19 juin à 2 heures (heure d’Afrique centrale).

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Le duel Mexique-Corée va redistribuer les cartes : le vainqueur prendra seul les commandes, le nul relancerait davantage la Tchéquie et l’Afrique du Sud. Le Groupe A se décante donc très vite : deux équipes lancées, deux équipes en difficulté. La lutte pour la qualification s’annonce féroce lors de la 3e journée, où chaque point comptera double.

Tchéquie et Afrique du Sud : 1 point, dos au mur

Pour la Tchéquie et l’Afrique du Sud, la situation est critique. Les deux équipes comptent 1 point en 2 matchs. 0 victoire, 1 nul, 1 défaite. Avec déjà deux rencontres disputées, elles n’ont plus droit à l’erreur. La Tchéquie, 3e, et l’Afrique du Sud, 4e, devront s’imposer lors de leur dernier match de poules pour espérer une qualification en tant que meilleur 3e.

Le nul 1-1 les maintient en vie, mais les place sous pression maximale. Le scénario est simple : gagner ou rentrer à la maison. Le suspense reste entier pour les deux nations européennes et africaines.

Un point partout, des destins qui divergent

Au-delà du score, ce 1-1 illustre deux dynamiques opposées. La Tchéquie a mené mais n’a pas su tuer le match. L’Afrique du Sud a subi mais a trouvé les ressources pour égaliser aux ultimes dernières minutes de jeu.

Sadilek a brillé tôt, Mokoena a répondu tard. Dans le ventre du stade d’Atlanta, les supporters des deux camps ont vibré jusqu’au dernier penalty. Désormais, tout se jouera lors de la dernière journée du Groupe A. La Coupe du Monde 2026 tient ses promesses : intensité, rebondissements, et classement serré.