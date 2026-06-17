52 ans plus tard, les Léopards ont rendez-vous avec l’histoire face au Portugal

Ce n’est pas un match. C’est un retour. Après un demi-siècle d’absence, la RDC plonge dans l’arène mondiale avec un seul objectif : ne pas être la victime expiatoire de Cristiano Ronaldo. Le Portugal, lui, joue son éternel tête-à-tête avec l’Afrique. Mais cette fois, les Léopards ont des crocs.

Ronaldo et la malédiction africaine : pourquoi le Portugal tremble toujours face au continent

Il y a un mystère portugais en Coupe du monde. Depuis 2006, la Seleção tombe systématiquement sur une nation africaine. Et à chaque fois, le match est un combat. Le Maroc, l’Angola, la Côte d’Ivoire, le Ghana… aucun n’a été balayé. Certains ont même fait tomber le géant européen.

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En 2022, Cristiano Ronaldo a vécu l’un des pires cauchemars de sa carrière : assis sur le banc, impuissant, il regarde le Maroc l’éliminer en quarts de finale. Ce soir, à Houston, les Léopards veulent être le prochain cauchemar du numéro 7. Mais pour cela, ils devront écrire une page que personne n’attend.

La génération de l’audace : ces joueurs qui ont déjà vaincu l’impossible

Pour comprendre la force de cette équipe congolaise, il faut regarder derrière elle. Pour décrocher son billet pour les États-Unis, la RDC a éliminé le Cameroun, le Nigeria, puis la Jamaïque en barrage intercontinental. Un chemin de croix. Une équipe de guerriers.

« L’audace et la joie arrivent », a lancé Brian Cipenga.

Cédric Bakambu, lui, parle de « sacrifices et de volonté de progresser ».

Derrière les mots, il y a une certitude : cette équipe ne vient pas pour faire de la figuration. Avec un bloc défensif solide (Mbemba, Wan-Bissaka, Tuanzebe) et une attaque de fusée (Wissa, Bakambu, Elia), les Léopards ont les armes pour punir la principale faiblesse du Portugal : sa défense poreuse.

Privés de public, pas de ferveur : quand un peuple vibre à 10 000 kilomètres

À Kinshasa, il sera 18 heures. Les rues seront désertes. Les bars, pleins à craquer. Mais dans les tribunes de Houston, les supporters congolais seront rares. Les visas, les billets d’avion, les coûts : le rêve américain s’est arrêté au guichet. Un crève-cœur.

Mais la RDC, c’est 100 millions d’âmes. Et ce soir, toutes vibreront en synchro. Loin, très loin, mais avec la même intensité. Les Léopards le savent : ils jouent pour eux, mais aussi pour tous ceux qui n’ont pas pu faire le voyage. Un peuple entier, suspendu à un ballon.