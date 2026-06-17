« Nous voulons les 16es de finale » : Desabre lance le rêve congolais avant le choc historique face au Portugal

Pendant 52 ans, tout un peuple a attendu ce moment. Ce mercredi 17 juin 2026, la République démocratique du Congo retrouve enfin la Coupe du monde et s’apprête à défier l’une des plus grandes nations du football mondial : le Portugal.

Au NRG Stadium de Houston, les Léopards vont disputer leur premier match du groupe K face à la Seleção de Cristiano Ronaldo. Un rendez-vous historique qui marque le retour de la RDC sur la scène mondiale, plus d’un demi-siècle après sa seule participation au Mondial sous les couleurs du Zaïre en 1974.

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À la veille de cette rencontre, Sébastien Desabre a envoyé un message clair : ses joueurs ne sont pas venus aux États-Unis pour admirer leurs adversaires.

Desabre : « Nous sommes challengers, et cela nous convient »

En conférence de presse, le sélectionneur français a reconnu la supériorité théorique du Portugal, considéré comme l’un des favoris de la compétition. Mais il refuse de voir son équipe arriver en victime.

Pour lui, la RDC possède des qualités capables de lui permettre de rivaliser avec les Portugais.

« Nous avons beaucoup de respect pour le Portugal, mais nous sommes très forts et nous imposerons notre style de jeu. C’est un travail d’équipe, il ne s’agit pas seulement de Cristiano Ronaldo. »

Desabre estime même que le statut d’outsider constitue un avantage pour son groupe.

« Dans le football, rien n’est jamais joué d’avance. Il y a un favori et un challenger. Nous serons les challengers et cette position nous convient parfaitement. »

Le technicien français rappelle surtout que la compétition ne se résume pas à ce seul rendez-vous face au Portugal. Derrière cette affiche, la RDC devra également affronter la Colombie et l’Ouzbékistan dans un groupe particulièrement relevé.

« Notre objectif est d’obtenir trois ou quatre points afin d’accéder au tour suivant. Nous avons construit notre stratégie sur l’ensemble des trois matchs de groupe. »

Une équipe portée par 120 millions de Congolais

Si les Léopards abordent cette Coupe du monde avec sérénité, ils savent aussi qu’ils porteront les espoirs de toute une nation.

Le sélectionneur assure que ses joueurs mesurent parfaitement l’importance de l’événement.

« Les joueurs sont très motivés. Ils savent qu’ils seront suivis par plus de 120 millions de Congolais. »

Après quatre années de travail avec le même staff et une génération qui a grandi ensemble, Desabre considère déjà cette qualification comme une récompense.

« Si nous sommes ici aujourd’hui, c’est le fruit de quatre années de travail. Notre première victoire, c’est d’être présents. Mais maintenant, nous voulons aller plus loin. »

L’objectif est assumé : franchir pour la première fois le premier tour d’une Coupe du monde.

« Nous voulons voir les seizièmes de finale. »

Ronaldo respecté, mais pas craint

Face à la RDC se dressera l’une des plus grandes légendes du football mondial : Cristiano Ronaldo.

À 41 ans, le capitaine portugais continue d’incarner le principal danger offensif de la Seleção. Mais pour Desabre, il serait dangereux de réduire le Portugal à son seul numéro 7.

« Un seul individu ne peut pas arrêter Ronaldo. C’est collectivement qu’il faut l’arrêter. »

Le sélectionneur congolais s’est même montré admiratif envers celui qu’il considère comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire.

« C’est sans doute l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Mais le Portugal possède énormément d’autres qualités. »

Avec Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rafael Leão ou encore João Neves, les Portugais disposent d’un effectif capable d’aller très loin dans la compétition.

« Pour moi, le Portugal a les qualités pour atteindre au minimum le dernier carré de cette Coupe du monde. »

Malgré Ebola et l’absence des supporters, les Léopards restent concentrés

La préparation de la RDC n’a pourtant pas été de tout repos.

L’épidémie d’Ebola qui touche certaines régions du pays a entraîné plusieurs modifications dans le programme de préparation des Léopards. Le stage initialement prévu à Kinshasa a dû être annulé et de nombreux supporters n’ont pas obtenu l’autorisation de voyager vers les États-Unis.

Une situation qui a particulièrement touché le groupe.

« Nous sommes très tristes que beaucoup de nos supporters n’aient pas pu faire le déplacement. Ils nous ont accompagnés partout pendant les qualifications. »

Malgré ces difficultés, Desabre assure que son équipe est restée concentrée sur son objectif.

« Nous avons dû nous adapter plusieurs fois, changer nos plans, mais mentalement cela ne nous a posé aucun problème. »

Ce mercredi soir à Houston, les Léopards ne joueront donc pas seulement un match de football. Ils porteront avec eux les rêves de millions de Congolais qui attendent ce retour depuis plus de cinq décennies.

Et dans le camp congolais, une conviction domine avant le coup d’envoi : la RDC n’est pas venue à la Coupe du monde pour faire de la figuration.