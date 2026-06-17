Coupe du Monde 2026 : Kinshasa dans la fièvre ambiante avant le match RDC-Portugal

La République démocratique du Congo retrouve la Coupe du Monde après 52 ans d’absence. À Kinshasa, la capitale vibre déjà au rythme des Léopards. Dès l’aube, les marchés, les arrêts de bus et les carrefours se parent de bleu, jaune et rouge. Vendeurs ambulants, chauffeurs, écoliers et fonctionnaires, toute la ville arbore les insignes du drapeau national. Les taxis-bus et véhicules privés suivent la tendance, métamorphosés en carrosses patriotiques. La ville entière s’est faite stade, en prélude au coup d’envoi contre le Portugal.

Ce premier match face au Portugal n’est pas une rencontre ordinaire. Il scelle le retour de la RDC sur la plus grande scène du football mondial, plus d’un demi-siècle après sa dernière participation.

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Houston accueillera les Fauves Congolais face à une sélection portugaise réputée pour sa maîtrise technique et son palmarès européen. Mais à Kinshasa, le gigantisme de l’adversaire n’entame en rien l’ardeur populaire. Dans les rues de Gombe, de Ngaliema ou de Bandalungwa, l’espoir l’emporte sur la raison statistique. La fierté nationale transcende l’écart de réputation entre les deux sélections.

Confiance populaire : « Nous sommes confiants »

Interrogés dans la fièvre ambiante, les Kinois affichent une foi inébranlable. « Nous sommes confiants. À défaut de gagner ce match nous allons faire un match nul », lance un chauffeur décorant son bus aux couleurs nationales.

Un vendeur ambulant, drapeau noué au cou, martèle : « La victoire sera congolaise ce soir. Nos joueurs n’ont rien à envier. Ils évoluent dans les mêmes championnats européens ».

Un passager, foulard tricolore au vent, place sa confiance en Cédric Bakambu : « Il doit ouvrir le score pour nous ». Entre prudence et audace, le peuple congolais rêve sans complexe face à la Seleçao.

Sur les murs de Kinshasa, les portraits des Léopards rivalisent avec les couleurs du drapeau. La nation entière s’est érigée en 12e homme, déterminée à pousser ses ambassadeurs vers l’exploit, malgré le statut de favori accordé au Portugal sur papier.

Ambiance Kinoise : un peuple mobilisé pour l’histoire

À quelques heures du coup d’envoi, Kinshasa retient son souffle. Chaque congolais soutient les Léopards à sa manière, dans une ferveur collective rare.

La capitale, réputée pour sa passion viscérale du football, promet une ambiance vibrante dès le coup de sifflet. Le football, parfois, réserve des surprises cruelles aux grandes nations. Le Cap-Vert l’a prouvé en tenant l’Espagne en échec.

Les Léopards entendent écrire leur propre page d’histoire ce 17 juin 2026 à Houston. Le décor est planté, la nation est debout, le rêve est permis.