Coupe du Monde 2026 : La France renverse le Sénégal 3-1 dans un match à intensité élevée

Un match à intensité élevée entre la France et le Sénégal. Lors de leur première journée, ce mardi 16 juin au stade New York/New Jersey, les deux équipes se répondent. La première mi-temps a affiché une légère domination du champion d’Afrique en titre. Les Lions imposent leur pressing, confisquent le ballon et se montrent plus tranchants. Le vice-champion du monde répond par des éclairs offensifs. 0-0 à la pause, score logique tenant compte de l’intensité de la rencontre.

C’est au retour des vestiaires que la France renverse la situation. Les Bleus haussent le ton physiquement et techniquement. Le pressing devient plus haut, les transitions plus tranchantes. Kylian Mbappé ouvre le score à la 66e minute d’une frappe croisée. La domination sénégalaise de la première période s’efface. La France prend l’ascendant et impose son rythme face au champion d’Afrique.

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Piqué au vif, le Sénégal recule. Bradley Barcola aggrave la marque à la 82e minute peu après son entrée. Sur une accélération, il prend de vitesse la défense et ajuste le gardien. Le break fait mal aux Lions. Le stade bascule côté Bleu. Sadio Mané et ses coéquipiers subissent désormais les vagues françaises.

Le Sénégal ne capitule pas. Entré en deuxième mi-temps, Ismaila Mbaye sauve l’honneur à la 90+5e minute. Il surgit au point de penalty et réduit l’écart d’une frappe sèche. Un sursaut d’orgueil tardif mais symbolique avant le coup de sifflet final du résultat 3-1.

Dans la foulée, Kylian Mbappé scelle le succès à la 90+6e minute. Son doublé de la soirée le propulse à 58 réalisations. Il devient officiellement le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. L’intensité du match n’a jamais baissé. Face au champion d’Afrique, le vice-champion du monde signe un résultat 3-1 de prestige. Les Lions sortent la tête haute, les Bleus avec une victoire et un record pour l’attaquant du Real Madrid.