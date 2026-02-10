Yoka-Bakole 2 à Kinshasa ? Un projet qui prend forme

KINSHASA – Et si le « Rumble in the Jungle » avait un héritier ? L’idée d’un combat revanche entre Tony Yoka et Martin Bakole, organisé cette fois à Kinshasa, est passée du statut de rumeur à celui de projet concret. Le champion olympique franco-congolais en a discuté ce lundi 9 février avec le ministre des Sports et Loisirs, Me Didier Budimbu, lors d’une visite officielle en RDC.

Battu aux points par le colosse congolais en mai 2022 à Paris, Tony Yoka souhaite prendre sa revanche sur la terre de ses origines. Ce combat, s’il se réalise, dépasserait le simple cadre sportif. Il symboliserait le retour de la RDC sur la scène mondiale de la boxe lourde, plus de cinquante ans après le mythique affrontement entre Mohamed Ali et George Foreman.

Un projet pour le développement de la boxe congolaise

La discussion avec le ministre Budimbu ne portait pas uniquement sur le super-combat. Tony Yoka, accompagné de son père, a présenté un programme structurant pour la boxe congolaise.

Le projet se concentre sur :

La détection de jeunes talents.

Leur formation.

Leur préparation aux compétitions internationales.

Le ministère a salué l’initiative et y voit une opportunité pour relancer la boxe et utiliser le sport comme levier d’insertion sociale. De plus, des partenaires internationaux ont déjà manifesté leur intérêt pour soutenir ce programme.

Un événement mondial en perspective

Organiser ce duel à Kinshasa représente un défi logistique et sécuritaire, mais aussi une vitrine unique pour la capitale congolaise. L’événement attirerait l’attention du monde entier et raviverait la flamme pugilistique du pays.

Pour l’instant, aucune annonce officielle n’a été faite. La date, le lieu exact – le stade des Martyrs est souvent évoqué – et les conditions financières et organisationnelles restent à négocier entre les promoteurs, les boxeurs et les autorités.

Cependant, la simple évocation du projet a déjà électrisé les passionnés. Elle illustre la volonté de Tony Yoka de se racheter après sa première défaite et l’ambition de la RDC de renouer avec son glorieux passé de capitale mondiale de la boxe. Les prochaines semaines diront si ce rêve peut devenir réalité.