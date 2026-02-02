La RDC protège officiellement les motifs et tissus Kuba par la loi

Les célèbres motifs géométriques et textiles Kuba, trésors ancestraux du patrimoine congolais, viennent d’obtenir une protection juridique officielle. La ministre de la Culture, Yolande Elebe Ma Ndembo, a annoncé avoir signé un arrêté ministériel les reconnaissant comme patrimoine culturel national de la République démocratique du Congo.

Cette décision historique vise à mettre fin à la spoliation culturelle et à l’appropriation abusive dont ces motifs ont souvent été victimes à l’international. Le texte affirme de manière « officielle et déclarative » leur origine congolaise, leur conférant une protection juridique formelle.

Un langage visuel ancestral, influence mondiale

Les motifs Kuba, créés par les communautés du royaume Kuba (Kasaï), constituent un langage visuel codé transmis depuis des générations. Leurs formes géométriques complexes ont profondément influencé l’art moderne au XXe siècle, notamment des mouvements comme le cubisme, sans que leur origine soit toujours reconnue.

Au-delà de la préservation culturelle, cette reconnaissance vise à soutenir les artisans locaux et à stimuler l’économie dans les secteurs du tourisme et de la mode. L’objectif est de transformer ces motifs en un actif culturel et économique stratégique pour le pays.

Première étape vers une reconnaissance à l’UNESCO

Cette protection nationale n’est qu’un début. Le ministère de la Culture prépare déjà un dossier pour faire inscrire les motifs et tissus Kuba sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Une démarche qui viserait à consacrer leur valeur universelle exceptionnelle et à leur offrir une protection au niveau mondial.

En agissant ainsi, la RDC renforce sa souveraineté patrimoniale et se positionne comme un pays pionnier en Afrique dans la protection juridique de ses savoirs traditionnels contre la biopiraterie culturelle.