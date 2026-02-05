Kinshasa : Les promesses du gouverneur Bumba coulent avec la capitale

Le cauchemar devient une routine saisonnière infernale. Ce mercredi 4 février 2026, une pluie torrentielle de plus de trois heures a encore frappé Kinshasa. Elle a transformé la ville en vaste étendue d’eau. La mégapole s’est retrouvée paralysée. Des scènes de désolation ont suivi.

Des images montrent des voitures emportées par le courant. Plusieurs artères ressemblent à des lacs artificiels. De nombreux piétons avancent avec difficulté dans des eaux stagnantes et polluées.

Les quartiers chics subissent aussi les inondations. Devant le Palais du Peuple, l’eau recouvre le boulevard Triomphal. Ensuite, le même spectacle apparaît près du Lycée français et de l’Hôtel de Ville. L’eau a même envahi le bureau du gouverneur Daniel Bumba. Cette situation illustre une administration dépassée par la crise. De la Lukunga à la Tshangu, toutes les communes subissent les dégâts.

Le gouverneur Bumba sous pression

Daniel Bumba dirige la capitale depuis plus d’un an. Pourtant, les critiques se multiplient. Une partie de la population ne croit plus à ses promesses.

Un habitant de Ngaliema dénonce des discours trop politiques. Selon lui, ils ne rassurent plus les administrés. Il estime aussi que le gouverneur peine à gérer l’urgence permanente de la ville.

De plus, un militant des droits humains se montre sévère. Il craint un bilan pire que celui de Gentiny Ngobila. Pour beaucoup d’habitants, ce dernier symbolise déjà un échec.

Depuis plus de dix ans, les gouverneurs se succèdent. Cependant, les problèmes restent. L’assainissement et le drainage stagnent. Les habitants affrontent donc toujours les mêmes inondations.

Le génie militaire mobilisé pour l’urgence

Face à la situation, le ministre des Infrastructures John Banza réagit. Il mobilise le génie militaire. Les équipes interviennent sur les axes critiques. Elles ciblent notamment le boulevard Triomphal et l’avenue Kasa-Vubu à Bandalungwa.

Selon son cabinet, les travaux poursuivent plusieurs objectifs :

stabiliser les sols à risque

canaliser et évacuer les eaux de pluie

empêcher le retour rapide des inondations

réhabiliter la voirie touchée

Ces actions répondent à l’urgence. Toutefois, elles restent ponctuelles. La vraie question demeure. Quand Kinshasa adoptera-t-elle un plan global d’assainissement ?

Sans solution structurelle et financée, la ville revivra ces drames. À chaque saison des pluies, les habitants subiront encore les inondations. Et, peu à peu, la confiance envers les dirigeants continuera de s’éroder.