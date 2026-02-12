la cheffe de la MONUSCO à Goma pour activer le mécanisme de vérification du cessez-le-feu

PolitiqueSécurité, Société



Publié par Cyntiche PANDI
le: 12 février 2026
Radio Okapi
© Radio Okapi

GOMA – La cheffe intérimaire de la MONUSCO, Vivian van de Perre, arrive ce jeudi 12 février à Goma. Elle effectue la première arrivée aérienne dans la ville depuis janvier 2025. En effet, l’accès aérien restait interrompu depuis des mois.

Cette mission suit des consultations avec les autorités congolaises. Elle prépare surtout la mise en œuvre du mécanisme de suivi du cessez-le-feu. Ce dispositif découle de la résolution 2808 (2025) du Conseil de sécurité.

Un appui technique ciblé

Vivian van de Perre concentre sa visite sur un appui technique et logistique. Elle soutient la CIRGL à travers le mécanisme EJVM+. Ainsi, la MONUSCO veut renforcer le suivi du cessez-le-feu.

Elle l’a dit clairement. Elle vient appuyer la préparation du suivi et de la vérification. De plus, elle travaille en coordination avec l’architecture du cessez-le-feu.

Par ailleurs, la MONUSCO insiste sur un point sensible. Elle agit dans le respect de la souveraineté congolaise. Donc, elle évite toute perception d’ingérence.

La responsable onusienne prévoit aussi des rencontres locales. Ces échanges doivent faciliter les aspects pratiques du mécanisme. Ainsi, les acteurs locaux pourront mieux coordonner leurs actions.

Un moment clé pour le processus de paix

Cette visite intervient dans un climat fragile. En effet, plusieurs cessez-le-feu tiennent difficilement sur le terrain. Donc, beaucoup observent cette mission de près.

La MONUSCO et la CIRGL jouent leur crédibilité. Elles doivent déployer rapidement le mécanisme de vérification. Sinon, la confiance risque de s’éroder.

Même technique, cette visite reste politique. Elle doit prouver une chose : les engagements de Washington, Doha et Addis-Abeba peuvent produire des effets concrets. Finalement, tout se jouera sur le terrain.

