La BD « Dadou » est lancée : le personnage culte de Bana Boul passe en fanzine

L’icône congolaise est de retour et elle se réinvente. Dadou, le personnage culte de la série d’animation Bana Boul, débarque dans le neuvième art. Depuis le dimanche 1er février, le premier numéro du fanzine bimestriel « Dadou » est disponible à Kinshasa, à Goma et en Belgique. Cette sortie marque une nouvelle étape dans l’univers humoristique créé par Hallain Paluku.

Un fanzine fidèle aux gags cultes

Le fanzine de 12 pages en couleur, au format A5, reprend les gags qui ont fait le succès des saisons télévisées de 2008 et 2015. Chaque numéro plonge les lecteurs dans les aventures du personnage. Six éditions paraîtront chaque année, offrant un rendez-vous régulier aux fans.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Une stratégie éditoriale ambitieuse

Cette sortie constitue seulement la première étape. Hallain Paluku prépare l’expansion de l’univers Bana Boul. À moyen et long terme, le projet prévoit :

La publication d’un album de bande dessinée intégral avec des pages inédites.

Le développement d’un long métrage d’animation, dont la sortie est envisagée pour 2027.

Accessibilité et proximité avec le public

Le fanzine se veut accessible et largement diffusé. Il coûte 5 000 francs congolais à Kinshasa et à Goma, et 5 euros en Belgique. Les lecteurs peuvent le commander via la page Facebook Bana Boul ou dans plusieurs points de distribution à Kinshasa.

Avec cette initiative, Hallain Paluku et son équipe prouvent que la création congolaise reste dynamique. Ils montrent aussi qu’un succès populaire peut évoluer vers de nouveaux supports, offrant aux nouvelles générations la chance de (re)découvrir les gags de Dadou.