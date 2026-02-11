Kwango : le gouvernement engrange une avancée majeure dans la pacification du Grand Bandundu

MULOSI, Kwango – Ce week-end, le ministre délégué à la Défense, Eliezer Ntambwe Mposhi, a reçu un important lot d’armes. Des miliciens Mobondo les ont remises volontairement à Mulosi. Ainsi, ce geste marque une avancée dans la pacification du Grand Bandundu. La région subit des violences communautaires depuis août 2022.

Sous un soleil de plomb, la population a accueilli le ministre avec ferveur. D’ailleurs, beaucoup y voient un signe d’espoir. Dans cette zone meurtrie par les tensions Teke-Yaka, la visite rassure.

Les FARDC partiront après la paix

Devant habitants et ex-combattants, Eliezer Ntambwe a parlé sans détour. Il a mêlé fermeté et apaisement.

Il a déclaré que les FARDC quitteront la zone dès le retour durable de la paix. Ensuite, la police prendra le relais. Il a aussi demandé la confiance de la population. Donc, le gouvernement trace une sortie de crise claire : désarmement, apaisement, puis relève policière.

Les chefs Mobondo soutiennent le désarmement

Les leaders Mobondo ont, eux aussi, appelé à déposer les armes. Ainsi, ils veulent clore le conflit Teke-Yaka. Ils ont demandé de remettre tout le matériel militaire. De plus, ils ont averti que l’État sanctionnera les récalcitrants.

Par conséquent, ce positionnement montre un soutien croissant au processus de paix. Pourtant, le conflit a déjà causé de lourdes pertes humaines et des milliers de déplacés.

Nouveau geste à Kimbandinga 3

Ensuite, la délégation a rejoint Kimbandinga 3, bastion du leader Mille Esprits. Là encore, des combattants ont remis armes et munitions. En parallèle, le ministre a distribué vivres et biens essentiels. Puis, il a réaffirmé sa volonté de poursuivre la pacification.

Une région profondément marquée

Depuis août 2022, les violences opposent agriculteurs Yaka et éleveurs Teke. Ainsi, attaques et représailles ont rythmé le quotidien. Des villages ont brûlé. De nombreuses familles ont fui. Donc, la cohésion sociale reste fragile.

Cependant, ces remises d’armes changent la dynamique. Beaucoup d’habitants veulent désormais la paix.

Le ministre a annoncé un retour prochain. Il veut consolider les avancées. Désormais, les attentes se concentrent sur la reconstruction, le retour des déplacés et le déploiement de la police.

En somme, le Grand Bandundu entrevoit une accalmie. Toutefois, seule l’application concrète des promesses garantira une paix durable.