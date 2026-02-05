Washington envoie un message fort : Les sénateurs américains à Tshisekedi sur le M23, les minerais critiques et la paix

Le président congolais Félix Tshisekedi a reçu, mercredi 4 février à Washington, un message à la fois de soutien et d’exigences de la part du Congrès américain. Il a été reçu par les sénateurs Jim Risch (Républicain) et Jeanne Shaheen (Démocrate), respectivement président et vice-présidente de la puissante Commission des relations étrangères du Sénat.

Dans un communiqué publié à l’issue de la rencontre, les deux élus ont affirmé que les États-Unis étaient prêts à devenir « un partenaire plus fort » de la RDC, mais ont conditionné ce soutien bipartisan à des « efforts sérieux de toutes les parties » pour respecter leurs engagements.

Une pression accrue sur Kigali et Kinshasa

Le ton était particulièrement ferme concernant la sécurité à l’Est. Les sénateurs ont exprimé leur profonde préoccupation face à « l’occupation persistante de certaines parties de l’est du Congo par le groupe M23 soutenu par le Rwanda ». Ils ont appelé à un retrait complet des forces rwandaises du territoire congolais, présenté comme la condition sine qua non pour une « chance réelle de paix durable ».

Le communiqué qualifie la situation dans l’Est de « catastrophe humanitaire », avec 26 millions de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, et souligne que « les femmes, les enfants et les communautés minoritaires ne peuvent rester des dommages collatéraux ».

Des attentes également envers le gouvernement congolais

Fait notable, les sénateurs américains n’ont pas épargné Kinshasa. Ils estiment que la stabilité à long terme exige que la RDC « prenne des mesures décisives contre les FDLR et les milices Wazalendo violentes ». Ils appellent le gouvernement à s’engager dans un dialogue national crédible ou des solutions politiques pour renforcer la cohésion nationale, condition essentielle, selon eux, à « l’avenir du partenariat bilatéral ». Ce lien explicite entre action interne et soutien externe marque une évolution significative.

Le partenariat économique en ligne de mire

Au-delà de la sécurité, les discussions ont porté sur les piliers économiques de la coopération. Les sénateurs ont abordé le partenariat stratégique sur les minerais critiques et la poursuite des investissements pour revitaliser le corridor de Lobito, présenté comme un levier de croissance mutuelle et de commerce régional.

Ce rendez-vous au Capitole envoie donc un signal politique fort : l’aide et les investissements américains sont directement liés aux progrès concrets sur le terrain, tant en matière de désescalade militaire avec le Rwanda que de gouvernance et d’action contre tous les groupes armés par Kinshasa. Pour Tshisekedi, le soutien de Washington se mérite désormais au prix d’actions tangibles.