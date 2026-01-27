Sport



Afimico Pululu obtient son passeport Congolais

Bruxelles – C'est une formalité, mais elle a la valeur d'un sésame. Ce lundi 26 janvier, l'attaquant Afimico Pululu s'est rendu…

Publié par Cyntiche PANDI
le: 27 janvier 2026
Bruxelles – C’est une formalité, mais elle a la valeur d’un sésame. Ce lundi 26 janvier, l’attaquant Afimico Pululu s’est rendu à l’ambassade de la RDC à Bruxelles pour une prise d’empreintes décisive, dernière étape avant l’obtention de son passeport congolais. À 26 ans, le joueur du Jagiellonia Białystok (Pologne) est sur le point d’officialiser son engagement avec les Léopards, offrant au sélectionneur Sébastien Desabre une nouvelle arme offensive.

Connu pour sa puissance physique et son sens du but, Pululu apporte un profil complémentaire à une attaque déjà bien dotée, où évoluent Cédric Bakambu, Simon Banza et Fiston Mayele. Sa polyvalence, capable d’évoluer sur plusieurs postes en attaque, en fait un atout tactique supplémentaire pour le staff technique.

Le joueur, déjà convoqué en stage amical par Desabre par le passé, a confirmé que son document de voyage serait prêt « d’ici deux jours ». Son arrivée tombe à point nommé, alors que la RDC prépare activement le match crucial de mars pour la qualification à la Coupe du monde 2026.

Ce renfort symbolise la stratégie de consolidation menée par la fédération congolaise pour construire un groupe compétitif et profond, capable de rivaliser au plus haut niveau. La concurrence dans l’axe offensif promet d’être féroce, une dynamique saine pour une sélection en quête de stabilité et de performances.

