Au sommet de Dubaï, Tshisekedi présente la RDC comme un « pays-solutions »

Au lendemain de la signature d’un Accord de Partenariat Économique Global avec les Émirats arabes unis, le président Félix Tshisekedi a ouvert, mercredi, la participation de la RDC au World Governments Summit (WGS) 2026 à Dubaï, en affichant une ambition claire : positionner son pays comme un « pays-solutions » pour les grands défis mondiaux.

À l’occasion de ce sommet, le plus important de son histoire avec plus de 320 sessions et 450 leaders internationaux, la RDC entend mettre en avant ses atouts stratégiques :

Climatique : avec le bassin du Congo , deuxième poumon vert de la planète et ses tourbières.

Énergétique : grâce à ses minerais critiques (cobalt, cuivre, lithium) pour la transition et son potentiel hydroélectrique colossal .

Politique : par son expérience en multilatéralisme et son engagement pour la paix régionale.

Cette participation vise à renforcer la visibilité internationale du pays et à attirer des partenariats durables dans des secteurs clés. Elle intervient alors que le sommet intègre, pour la première fois, le World Laureates Summit avec 87 prix Nobel, afin d’enrichir les débats de solutions scientifiques.

En se présentant ainsi, la RDC tente de transformer son image de pays en crise en celle d’un partenaire indispensable pour la stabilité climatique, énergétique et géopolitique du globe, capitalisant sur ses ressources naturelles et son rôle diplomatique.