Stade Tata Raphaël fermé : la FECOFA menace de relégation les clubs violents

KINSHASA – Le football congolais est à la croisée des chemins. Réunis en urgence ce lundi 9 février, les responsables du sport national ont tiré la sonnette d’alarme après les actes de vandalisme ayant conduit à la fermeture du stade Tata Raphaël et perturbé le championnat.

Lors de cette réunion cruciale, le ministre des Sports Didier Budimbu, la FECOFA et la Linafoot ont pris des décisions radicales pour mettre un terme à la violence dans les enceintes sportives. Le message est clair : « il n’y aura plus de complaisance ».

Une reprise du championnat sous conditions

Première annonce : le championnat national n’est pas arrêté, mais sa reprise est soumise à une condition sine qua non. Chaque club devra signer un acte d’engagement formel par lequel il assume pleinement la responsabilité du comportement de ses supporters.

« Les actes de vandalisme sont l’œuvre des supporters. Chaque club doit désormais en assumer la responsabilité », a insisté la Linafoot. Les matchs sont en cours de reprogrammation, et un calendrier officiel sera publié prochainement.

Sanctions renforcées : jusqu’à la relégation

La FECOFA a annoncé un véritable tournant dans sa politique disciplinaire. Finies les simples amendes financières, jugées inefficaces. Désormais, les sanctions pourront aller jusqu’au retrait de points en championnat, voire à la relégation en Ligue 2.

« Il faut protéger l’image du football congolais, aujourd’hui sérieusement affectée », a déclaré Lily Tshimpumpu, secrétaire générale du Comité de normalisation de la FECOFA.

Une stratégie à double détente

Les autorités jouent sur deux tableaux :

La prévention par l’engagement contractuel des clubs

La répression par des sanctions exemplaires contre les clubs et les supporters violents

Cette approche vise à créer une responsabilisation en cascade : les instances tiennent les clubs pour responsables, qui doivent à leur tour contrôler leurs supporters.

Un enjeu qui dépasse le sport

Cette crise intervient alors que le pays envisage d’accueillir des événements internationaux, comme le tournoi de l’UNIFFAC prévu au stade Tata Raphaël. La crédibilité du football congolais, et plus largement sa capacité à organiser des compétitions majeures, est en jeu.

Les prochains jours seront décisifs. Si les clubs acceptent de jouer le jeu de la responsabilisation, le championnat pourrait reprendre rapidement. Dans le cas contraire, le football congolais risque de s’enliser dans une crise dont les conséquences pourraient être durables, tant sur le plan sportif qu’économique.