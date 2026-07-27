Session extraordinaire : 18 textes adoptés, sécurité et grands projets… le Sénat livre son bilan

Après près d’un mois de travaux, de débats et de décisions, le Sénat congolais a refermé les portes de sa session extraordinaire. Ce samedi, dans l’hémicycle de la Chambre haute du Parlement, la 11ᵉ séance plénière a marqué la fin de cette séquence parlementaire convoquée à la demande de la Première ministre Judith Suminwa.

Présidée par le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, cette session aura été rythmée par l’examen de plusieurs dossiers jugés prioritaires pour le pays. Sur les 25 matières inscrites à l’ordre du jour, 18 textes de loi ont finalement été examinés et adoptés.

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Derrière ce bilan se dessine une session placée sous le signe de l’urgence, entre finances publiques, sécurité nationale, réformes économiques et grands projets structurants.

18 textes adoptés sur 25 matières inscrites à l’ordre du jour

Ouverte officiellement le samedi 27 juin 2026, la session extraordinaire avait été convoquée pour permettre à la Chambre haute d’examiner plusieurs dossiers considérés comme prioritaires pour l’action gouvernementale.

Au terme des travaux, 18 textes ont été adoptés sur les 25 matières inscrites au programme.

Parmi les dossiers majeurs figuraient notamment le projet de loi de finances rectificative pour l’exercice 2026, un texte destiné à ajuster les prévisions budgétaires de l’État en fonction de l’évolution de la situation économique et des nouvelles priorités nationales.

Les sénateurs ont ainsi consacré une partie importante de leurs travaux à des textes directement liés aux besoins et aux engagements du gouvernement.

Une session extraordinaire qui, au fil des séances, a donc pris des allures de véritable rendez-vous législatif pour accélérer l’examen de plusieurs réformes jugées essentielles.

Sécurité, Grand Inga et zones économiques spéciales au cœur des débats

Sur le front sécuritaire, le Sénat a autorisé la prorogation de l’état de siège dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l’Ituri.

Une décision qui intervient dans un contexte où l’Est de la République démocratique du Congo reste confronté à une situation sécuritaire particulièrement préoccupante.

Mais les discussions de la Chambre haute ne se sont pas limitées aux questions sécuritaires.

Les sénateurs ont également examiné plusieurs dossiers à forte portée économique et stratégique. Parmi eux figurent le projet de loi relatif au Grand Inga, la programmation militaire pour la période 2027-2030 ainsi que les textes concernant les Zones économiques spéciales (ZES).

Autant de dossiers qui touchent directement aux ambitions de développement, à la sécurité nationale et à la transformation économique du pays.

Le Grand Inga, notamment, représente depuis plusieurs années un projet stratégique pour la RDC, avec l’ambition de renforcer considérablement la production énergétique du pays.

De leur côté, les Zones économiques spéciales sont présentées comme des instruments susceptibles de stimuler les investissements, l’industrialisation et la création d’emplois.

Sama Lukonde appelle les sénateurs à porter la voix de l’État

Au moment de refermer officiellement cette session extraordinaire, Jean-Michel Sama Lukonde a livré un message qui dépassait le simple bilan des travaux parlementaires.

Dans son discours de clôture, le président du Sénat a insisté sur l’importance du dialogue national engagé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi.

Pour le speaker de la Chambre haute, cette démarche constitue un élément essentiel pour consolider la paix et renforcer la cohésion nationale.

Jean-Michel Sama Lukonde a également salué la mobilisation autour du recensement général, qu’il considère comme un acte de souveraineté indispensable à la planification et au développement de la République démocratique du Congo.

Le président du Sénat a enfin exhorté les sénateurs à profiter de leurs vacances parlementaires pour rester au contact de leurs bases.

Dans leurs circonscriptions respectives, les élus de la Chambre haute sont appelés à continuer d’incarner la voix de l’État et à demeurer attentifs aux préoccupations de la population.

C’est sur cette note que Jean-Michel Sama Lukonde a officiellement déclaré closes les assises de la session extraordinaire.

Après plusieurs semaines de travaux, le Sénat prend donc ses vacances parlementaires avec un bilan marqué par 18 textes adoptés, des décisions importantes sur le plan sécuritaire et plusieurs réformes économiques et stratégiques désormais au cœur de l’agenda national.

La prochaine étape sera désormais de voir comment ces décisions se traduiront concrètement sur le terrain, dans un pays confronté à la fois aux défis sécuritaires, économiques et sociaux.