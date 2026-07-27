Ebola en RDC : l’épidémie franchit un nouveau cap et plonge l’Est dans l’inquiétude

La République démocratique du Congo fait face à une nouvelle course contre la montre. Alors que les équipes sanitaires tentent de contenir la propagation du virus, l’épidémie d’Ebola continue de progresser et le bilan s’alourdit.

Selon les dernières données publiées dimanche par les autorités congolaises, 3 075 cas ont désormais été confirmés dans cinq provinces du pays, dont 1 354 décès.

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Une situation qui témoigne de la rapidité avec laquelle la maladie se propage depuis le début de cette nouvelle flambée. Mais les autorités précisent également que la hausse des chiffres s’explique en partie par l’amélioration des capacités de détection et de confirmation des cas.

Dans leur rapport, elles soulignent que les « données disponibles permettent de suivre de façon plus précise l’évolution des cas et des décès », grâce à une « amélioration concrète de la détection et de la confirmation des cas ».

Derrière ces chiffres, la situation reste néanmoins préoccupante. Le principal foyer de l’épidémie se trouve en Ituri, dans le nord-est du pays, une région où la riposte sanitaire doit composer avec de nombreux défis.

L’Ituri, épicentre d’une épidémie qui inquiète

Le virus continue de circuler principalement dans la province de l’Ituri. Frontalière de l’Ouganda et du Soudan du Sud, cette région concentre près de 90 % des cas, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La situation pourrait encore durer plusieurs mois, alors que les équipes engagées dans la riposte tentent de suivre les chaînes de contamination et de limiter la propagation du virus.

Mais sur le terrain, la lutte contre l’épidémie se heurte à plusieurs obstacles.

Ces derniers jours, des mouvements de grève ont notamment été observés dans plusieurs établissements hospitaliers de la région. Des membres du personnel mobilisés dans la riposte réclament le paiement de leurs salaires.

Ces tensions interviennent alors que les équipes sanitaires sont plus que jamais sollicitées pour détecter les nouveaux cas, assurer la prise en charge des patients et surveiller les personnes ayant été en contact avec des malades.

Dans ce contexte, chaque ralentissement de la riposte représente un défi supplémentaire pour les autorités sanitaires.

Cinq provinces touchées, mais une situation qui évolue

L’épidémie ne se limite désormais plus à l’Ituri. Cinq provinces de la République démocratique du Congo sont concernées par la circulation du virus.

Le Haut-Uélé compte cinq zones de santé touchées, tandis que la Tshopo en enregistre trois.

Au Sud-Kivu, la situation semble toutefois évoluer favorablement. Une seule zone de santé reste concernée : Miti-Murhesa. Celle-ci a déjà atteint 60 jours sans nouveau cas confirmé et demeure placée sous surveillance résiduelle.

Cette évolution constitue un signe encourageant dans la lutte contre la maladie, même si la vigilance reste de mise.

Car dans les autres zones touchées, la progression de l’épidémie continue de mettre à rude épreuve les capacités sanitaires et les équipes engagées sur le terrain.

Un vaccin expérimental fait naître un nouvel espoir

Face à la progression du virus, la communauté scientifique tente elle aussi d’accélérer la riposte.

L’épidémie actuelle est provoquée par le virus Ebola de la souche Bundibugyo, contre laquelle les outils médicaux disponibles restent limités.

Experts de la santé et organisations internationales se mobilisent donc pour développer rapidement des vaccins et des traitements capables de répondre spécifiquement à cette souche.

Un premier pas vient d’être franchi vendredi. Selon l’Université d’Oxford, un premier volontaire a reçu un vaccin expérimental ciblant spécifiquement la souche Bundibugyo.

Cette étape ouvre une nouvelle perspective dans la lutte contre l’épidémie. Plusieurs autres vaccins expérimentaux visant cette même souche sont également en cours de développement accéléré, avec l’objectif d’entrer prochainement en phase d’essais cliniques.

Parallèlement, deux traitements potentiels sont en préparation.

Alors que le nombre de cas continue d’augmenter en RDC, ces avancées scientifiques sont perçues comme une lueur d’espoir.

Mais pour l’heure, sur le terrain, la bataille reste entière.

Avec 3 075 cas confirmés et 1 354 décès, l’épidémie impose une mobilisation constante des autorités sanitaires et de leurs partenaires. En Ituri, où se concentre l’essentiel des contaminations, la riposte doit avancer malgré les difficultés.

Entre amélioration de la détection, tensions dans les hôpitaux et accélération de la recherche scientifique, la RDC tente de gagner une course contre le temps.

Car derrière chaque nouveau chiffre se trouve une urgence : contenir le virus avant qu’il ne frappe encore davantage de familles et de communautés.