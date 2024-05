Renforcement de la coopération régionale : Réunion de la SADC sur les défis permanents à la frontière de kasumbalesa

La Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC) a tenu une réunion de la Force de Travail Interministérielle des Ministres du Commerce, des Transports, de l’Infrastructure et de la Sécurité des Portefeuilles de la République Démocratique du Congo (RDC) et de la République de Zambie le 09 mai 2024 à Kinshasa, en RDC. Cette réunion avait pour objectif d’examiner le Projet de Cadre de Collaboration et de Plan d’Action élaboré dans le but de trouver et de mettre en œuvre des solutions durables aux défis persistants rencontrés par les transporteurs et les chauffeurs au Poste Frontière de Kasumbalesa entre la RDC et la Zambie.

La réunion a été officiellement ouverte par l’Honorable M. Peter Kankonde Kazadi, Vice-Premier Ministre et Ministre chargé de l’Intérieur, de la Sécurité et des Affaires Coutumières de la République Démocratique du Congo, qui a également servi de Chef de Délégation de la RDC. Dans son Discours d’Ouverture, le Vice-Premier Ministre a réaffirmé l’engagement de la RDC à trouver des solutions durables aux défis du Poste Frontière de Kasumbalesa entre les deux pays. De son côté, l’Honorable Jacob Jack Mwiimbu, SC, MP, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Intérieure et Chef de Délégation de la République de Zambie, a souligné la nécessité de mettre en œuvre des procédures efficaces de gestion des frontières pour faciliter le commerce entre les deux pays et la région de la SADC dans son ensemble, et que le Poste Frontière de Kasumbalesa dessert toute la région et a donc exhorté à la mise en place de processus pour faciliter ces fonctions ; de l’infrastructure physique à l’infrastructure électronique et aux systèmes.

Prenant la parole au nom du Secrétaire Exécutif de la SADC, Son Excellence M. Elias Magosi, la Secrétaire Exécutive Adjointe de la SADC responsable de l’Intégration Régionale, Mme Angéle Makombo N’Tumba, a salué les Ministres pour leurs efforts et leur engagement en faveur de la recherche de solutions permanentes aux défis persistants au Poste Frontière de Kasumbalesa. Elle a rappelé à la réunion l’importance stratégique du Poste Frontière de Kasumbalesa pour le mouvement des biens dans notre région, car il est situé à un point de convergence de plusieurs corridors commerciaux de la région. Il s’agit notamment des Corridors Nord-Sud, du Corridor de Développement de Dar es Salaam, du Corridor de Développement de Walvis Bay-Ndola-Lubumbashi, du Corridor de Développement de Beira et du Corridor de Développement de Lobito. À cet égard, Kasumbalesa est le deuxième poste frontière terrestre le plus fréquenté de la région de la SADC après Beitbridge, entre l’Afrique du Sud et le Zimbabwe. Outre le réseau routier, Kasumbalesa est également connecté au réseau ferroviaire régional.

En ce qui concerne le Projet de Cadre de Coopération et de Plan d’Action, les deux États membres peuvent, dans le cadre des efforts visant à résoudre les défis rencontrés au Poste Frontière de Kasumbalesa, convenir de mettre en œuvre certaines des activités suivantes :

Mettre en place des procédures permettant le fonctionnement continu des postes frontières de Kasumbalesa, Sakania, Mokambo et Kipushi vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;

Poursuivre la modernisation des frontières pour résoudre tous les défis en matière d’infrastructure frontalière afin de réduire les défis liés au commerce et à la circulation au Poste Frontière de Kasumbalesa ;

Accélérer le processus d’établissement de Postes Frontières Uniques à tous les postes frontières, en commençant par Kasumbalesa ;

Harmoniser le régime des frais de visa sur une base réciproque ;

Renforcer les mesures de sécurité tant à la frontière qu’à l’arrière des frontières des deux États membres adjacents ;

Mettre en œuvre la pré-validation des marchandises pour réduire les congestions aux frontières ;

Veiller à ce qu’une notification adéquate soit donnée à chaque Partie avant de mettre en œuvre des changements majeurs pouvant affecter le flux de trafic transfrontalier ; et

Travailler avec les organismes régionaux pour faciliter l’élaboration de modalités de couverture d’assurance exclusivement destinées aux conducteurs effectuant des opérations transfrontalières.

Les Ministres de la République de Zambie et de la République Démocratique du Congo ont exprimé leur appréciation aux Partenaires Internationaux pour le soutien apporté à la recherche d’une solution aux défis rencontrés au Poste Frontière de Kasumbalesa et à la mise en œuvre des programmes régionaux de la SADC. La réunion a produit une Déclaration de Résultats en tant qu’engagement significatif pour résoudre les défis rencontrés au poste frontière et comme une étape vers cette vision partagée par la RDC et la Zambie pour renforcer la compétitivité régionale. Les deux parties sont signataires de la Déclaration de Résultats.