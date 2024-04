Lancement du programme de coopération AfricaMuseum-RDC pour 5 Ans

Le Musée Royal d’Afrique Central, plus connu sous le nom d’AfricaMuseum, situé à Tervuren en Belgique, a entamé officiellement son programme de coopération avec différents partenaires congolais pour une période de 5 ans, s’étendant de 2024 à 2029. L’événement inaugural se déroule du mercredi 24 au vendredi 26 avril à Texaf Bilembo à Kinshasa, avec la participation du Directeur général du musée, Bart Ouvry, et de son équipe.

Bart Ouvry, ancien ambassadeur de l’Europe en RDC, souligne que ce déplacement vise à écouter les partenaires congolais et à favoriser une collaboration bilatérale, sans imposer de directives depuis Tervuren. La coopération se veut donc fondée sur le dialogue et l’écoute mutuelle pour mieux répondre aux besoins des chercheurs.

Cette initiative vise à renforcer la recherche et la connaissance du patrimoine culturel et naturel, avec des travaux axés sur l’étude, la gestion et la conservation du patrimoine culturel, la préservation de la biodiversité, l’évaluation des ressources naturelles, la lutte contre les maladies tropicales, la gestion durable des ressources naturelles et la promotion du développement inclusif.

Bart Ouvry souligne l’importance de cette nouvelle phase de coopération pour renforcer les institutions de recherche congolaises et répondre aux besoins et aspirations des chercheurs locaux.

Parmi les partenaires congolais figurent l’Institut des Musées Nationaux du Congo, l’Académie des beaux-arts de Kinshasa, le Centre de recherche en sciences naturelles de Lwiro, et bien d’autres institutions.

Ce partenariat, soutenu par la direction générale de la coopération au développement et de l’aide humanitaire belge, impliquera une centaine de doctorants congolais, qui bénéficieront de formations et de recherches menées en collaboration avec les équipes de l’AfricaMuseum.