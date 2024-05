Vers la restitution des biens culturels de la RDC

La question délicate de la restitution des biens culturels de la RDC par la Belgique nécessite des efforts multidisciplinaires, tant sur le plan scientifique, juridique, diplomatique que politique. Bien que les deux pays aient exprimé leur accord de principe, aucun accord formel n’a encore été établi. Toutefois, des progrès significatifs sont observés des deux côtés, dans l’optique de concrétiser cet acte hautement symbolique et historique pour la mémoire collective.

Un comité scientifique congolais, dirigé par le Professeur Joseph Ibongo, Directeur de Cabinet de la ministre de la culture, art et patrimoine, a été mis en place. Du côté belge, une loi a été votée en 2022, autorisant la restitution des biens acquis de manière illicite pendant la période coloniale, allant de 1885 à 1960.

Pour avancer dans cette direction, Bart Ouvry, Directeur Général du Musée Royal d’Afrique Centrale, souligne la nécessité de conclure un traité bilatéral entre les deux États. Ce traité servira de base légale pour la restitution des objets culturels et établira les règles qui les régissent, reflétant ainsi la volonté conjointe des deux parties.

La mise en place d’une commission scientifique mixte, composée de chercheurs des deux pays, est également envisagée. Cette commission formulera des avis pour faciliter les décisions communes sur la restitution des objets.

En mars 2022, le Premier ministre congolais, Sama Lukonde, a officiellement reçu du Premier ministre belge, Alexandre de Croo, le répertoire et la cassette des échantillons des biens culturels de la RDC détenus par la Belgique, marquant ainsi un pas important dans le processus de restitution.

Environ 1 500 objets sont déjà reconnus comme ayant été acquis de manière illégale à l’époque coloniale, et sont donc éligibles à la restitution. Pour financer ce vaste projet de recherche de provenance, l’État fédéral belge a alloué un budget de 3,3 millions d’euros étalé sur quatre ans.

Ces initiatives témoignent d’une volonté commune de réparer les injustices du passé et de promouvoir la coopération culturelle et historique entre la RDC et la Belgique.